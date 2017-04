Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le MCDDI à la reconquête de Bacongo

Nous avons sans doute, et chacun à sa manière fait une plaisanterie en usant à notre guise de cette… Plus »

Le président du MCDDI a exhorté les militants à ne pas identifier le parti à ses dirigeants. « Les formations politiques sont comme des églises. Les prêtres curés, pour le cas de l'Eglise catholique, passent, les paroissiens et l'église restent. Le MCDDI est votre parti, votre instrument de lutte politique. Ne me voyez pas, car je suis un passant. Lorsque mon mandat va arriver à son terme, je partirai », a-t-il expliqué.

Euloge Landry Kolelas a rafraîchi la mémoire des militants en leur rappelant que son parti est né à Bacongo et de ce fait, a-t-il insisté, le deuxième arrondissement de Brazzaville devrait servir d'exemple en matière de mobilisation des militants. Car, a-t-il renchéri, Bacongo ne devrait plus accepter de tuer deux fois le président-fondateur. Ainsi, il a appelé ses militants à plus d'engagement et de détermination.

