Congo-Brazzaville: Lutte contre le cancer - La fondation Calissa Ikama organise une émission en vue de sensibiliser le grand public

Cette émission a eu lieu dans la salle Savorgnan de Brazza de l'Institut français du Congo (IFC) de Brazzaville, à l'occasion de la célébration du mois de mars, mois de la femme.

La Journée internationale de la femme devrait, d'après les Nations unies, être une occasion de préparer l'avenir et les opportunités qui attendent les futures générations de femmes. En tant que faiseurs d'opinions, les médias de masses peuvent contribuer à sensibiliser la gente féminine congolaise au le sens profond de cette Journée internationale de la femme, tel que voulu par les Nations unies. C'est dans cette optique que s'est inscrit le projet de production d'une émission grand public organisée par la fondation Calissa Ikama pour vaincre le cancer chez l'enfant en partenariat avec la fondation Globe Athon-Congo.

Cette émission grand public a eu pour thème « L'école et la jeune fille ». Un concours inter écoles du meilleur exposé pour les lycées et de la question pertinente pour les collèges a été organisé.

Les objectifs de ce concours étant d'inciter au moins 400 jeunes filles scolarisées de Brazzaville à analyser de façon approfondie, les thèmes (national et international) de la Journée internationale de la femme 2017 et à s'en approprier ; de sensibiliser les participants à l'émission grand public et les téléspectateurs aux questions relatives à la prévention des cancers de la femme chez la jeune fille scolarisée et aux attitudes à adopter devant un cancer chez l'enfant.

Au préalable, un groupe de jeunes filles scolarisées a rédigé un exposé (pour les lycéennes) et préparé une question pertinente (pour les collégiennes) sur l'un des thèmes. Les exposés ont été filmés et diffusés dans la première émission « Ça se passe à l'école » du mois de mars. Quatre femmes (une représentante du gouvernement, une représentante du système des Nations unies et deux médecins dont une oncologue médicale et une Oncopédiatre) se sont chargées d'apprécier la qualité des exposés (quant à leur fonds) ; d'apporter des réponses aux questions posées et de désigner trois meilleurs exposés et trois questions plus pertinentes. Les questions et les réponses ont été diffusées dans la deuxième émission « Ça se passe à l'école » du mois de mars.

Déroulement du concours du meilleur exposé et du concours de la meilleure question

Chaque lycée a choisi un thème qui a été validé par les organisateurs, avant de rédiger un exposé de trois minutes. Les différents exposés ont été enregistrés à l'école par l'équipe de production de « Ça se passe à l'école ». La vidéo de l'exposé a été envoyée à l'invité concerné par le thème abordé. Après avoir visionné, l'invité a sélectionné deux meilleurs exposés, et n'a révélé son choix que pendant le tournage de l'émission. Par ailleurs, pendant l'activité, à tour de rôle, chaque invité a dévoilé les deux exposés qu'il a sélectionnés et a expliqué les raisons de ce choix. Les vidéos des exposés sélectionnés ont été projetées dans la salle. Après la projection des vidéos, les invitées faisant office de membres de jurys, ont sélectionné les trois meilleurs exposés de tous les thèmes confondus. Les lycées ayant réalisé ces exposés ont été récompensés. Pour le cas d'espèce, c'est le lycée Emery Patrice Lumumba et le collège Nganga Edouard qui ont remporté les concours.

Les lauréats ont bénéficié des prix suivants : une tablette VMK pour le premier prix ; un pagne 8 mars plus diplôme pour le deuxième prix ; un téléphone Android VMK plus un pagne 8 mars et un diplôme pour le troisième prix.

Après l'activité, il sera constitué dans chaque lycée présent des groupes de parole « Legsand (lycéenne pour l'égalité du genre, la santé et le développement durable) » avec les déléguées de chaque lycée ayant assisté à l'activité. Des débats seront organisés aussi avec chaque groupe de parole autour des quatre thématiques abordées lors du tournage de l'émission.

Notons que ce concours a mis en compétition 200 jeunes filles scolarisées venant de 10 collèges d'enseignement général ; 40 jeunes filles venant de 2 collèges d'enseignement technique ; 150 jeunes filles venant de 10 lycées d'enseignement général ; et 60 jeunes filles venant de 4 lycées d'enseignement technique.