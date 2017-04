Congo-Brazzaville: Fonds bleu pour le Bassin du Congo - Un outil de dynamisation du transport fluvial

Nous avons sans doute, et chacun à sa manière fait une plaisanterie en usant à notre guise de cette… Plus »

Dans le passé, le transport fluvial a joué un rôle déterminant dans le transport des marchandises vers les centres de consommation et d'exportation. Il s'agit notamment du cas du bois produit dans le Nord Congo qui transitait en grande quantité au port maritime de Pointe-Noire via le chemin de fer Congo océan (CFCO). Ce trafic avait été interrompu pendant les conflits armés de 1997, obligeant les exploitants forestiers de cette partie d'évacuer leur production par le port de Douala au Cameroun.

Pour Eustache Libata «le transport fluvial et les voies navigables sont un maillon essentiel. D'une part, pour réaliser l'objectif traditionnel du Congo en qualité de pays de transit ; d'autre part, pour renforcer la chaîne logistique de transport qui permettra de desservir l'hinterland national et sous-régional».

Douze pays d'Afrique subsaharienne et le Maroc se sont engagés dans le cadre de ce fonds qui est une initiative de la République du Congo, visant à mobiliser les financements au profit des projets d'entretien des voies navigables et d'amélioration des conditions de vie des populations. Le transport fluvial national est confronté à de nombreux défis parmi lesquels ceux liés à l'amélioration de la navigabilité et de la sécurité de la navigation, à la qualité des infrastructures portuaires et d'accostage dont certaines se trouvent en état de vétusté.

