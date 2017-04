Algérie: L'ANEM compte améliorer la qualité de ses services pour une meilleure prise en charge des demandeurs d'emploi

Alger — L'Agence nationale de l'emploi (ANEM) compte, à travers la lancement d'un projet de modernisation de ses services accueil et d'écoute, assurer une meilleure qualité de prise en charge des demandeurs d'emploi, a affirmé samedi à Alger son directeur général, Mohamed Tahar Chaâlal.

Intervenant lors d'une rencontre sur la nomenclature algérienne des métiers et des emplois (NAME), le même responsable a indiqué qu'un numéro vert "30-05" et une cellule d'écoute à échelle nationale et d'autres au niveau des wilayas "sont déjà opérationnelles", soulignant que le projet de modernisation des services accueil et d'écoute vise à "améliorer la qualité" de ces outils au profit des demandeurs d'emploi pour une prise en charge "beaucoup plus rapide et crédible".

S'agissant de la nouvelle nomenclature, M. Chaâlal a souligné qu'elle constitue un "référentiel national" des métiers visant à garantir un "langage commun" entre les différents intervenants sur le marché du travail en Algérie et permettant d'analyser les profils d'offre et de demande d'emploi.

Il a ajouté que ce répertoire qui classe et liste les métiers et les emplois selon les activités, permettra d'identifier et de donner "une description précise et fiable" des métiers et des compétences requises par le marché du travail.

Les demandeurs d'emploi auront, pour leur part, la possibilité d'élargir leurs recherches de pistes professionnelles et d'identifier les besoins en formation.

Pour sa part, le secrétaire général du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale , Mohamed Khiat, a indiqué que la modernisation de l'ANEM constitue un "axe essentiel et prioritaire" du programme d'action de promotion de l'emploi et de lutte contre le chômage mis en £uvre par le gouvernement depuis 2008.