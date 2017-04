Congo-Brazzaville: Education - Le Canada s'associe dans la promotion des écoles ORA dans la Likouala

Le chargé d'affaires de l'ambassade du Canada, Daniel Arsenault, a remis le 31 mars, au siège de l'Unicef à Brazzaville, un lot de livres, destinés à la scolarisation des élèves autochtones, inscrits dans les écoles ORA (Observer, Réfléchir, Agir) du département de la Likouala

Ce don d'environ 500 livres pour le cycle complet du primaire a été réceptionné par la directrice générale de l'alphabétisation, Marie Géneviève Maloumbi, avant de le transmettre au président de l'Association des spiritains du Congo (ASPC), coordonnateur national des écoles ORA, le père Toussaint Ngoma Foumanet. On y trouve des manuels didactiques, les livres de calcul, sciences de la vie et de la terre, les contes, culture générale et bien d'autres. S'exprimant à cette occasion, le père supérieur des spiritains au Congo a rappelé que depuis le début de cette année, l'ASPC a mis un accent particulier sur l'accompagnement et la formation du peuple autochtone, dans le département de la Likouala.

C'est ainsi que Toussaint Ngoma Foumanet s'est félicité du geste de l'ambassade du Canada qui a répondu positivement à la demande des livres, traduit par le représentant du Programme alimentaire mondial (PAM). « Monsieur le chargé d'affaires, sachez que votre réponse vient à point nommé. Le don que vous faites aujourd'hui vient améliorer la qualité de la formation des enfants autochtones de la Likouala. Nous vous rassurons que nous en ferons un bon usage. Nous remercions également le ministère de l'Enseignement primaire qui ne cesse de ménager aucun effort pour que le Congo ait un système éducatif qui répondrait aux exigences de la modernité », a-t-il déclaré.

Remettant un échantillon du don, le chargé d'affaires de l'ambassade du Canada a rappelé que ces livres ont été offerts par la librairie Renaud-Bray, basée au Québec pour appuyer l'alphabétisation dans les deux Congo. Il s'inscrit dans le cadre de la célébration, chaque année, du 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Daniel Arsenault s'est, en effet, réjoui du fait qu'au Congo, ces livres seront utilisés dans une quarantaine d'écoles ORA, donc dans les communautés autochtones. Selon lui, certaines priorités identifiées dans le cadre de cet anniversaire, incluent la réconciliation avec les peuples autochtones.

Étendre le partenariat

« Comme vous le savez, la réconciliation et le partenariat avec les communautés autochtones, tant au Congo qu'au Canada, sont des priorités pour nos gouvernements et c'est important d'appuyer les efforts d'alphabétisation et de scolarisation surtout dans ces communautés qui sont assez lointaines et dont l'accès est très difficile. Le droit à l'éducation est fondamental pour les enfants, nous estimons que ce don de livres va contribuer aux efforts de scolarisation, donc nous sommes très fiers de nous associer avec vous », a conclu le chargé d'affaires, précisant que ce don s'inscrivait également dans le but d'appuyer les efforts de rayonnement de la culture francophone en cette fin du mois de mars consacré à la francophonie.

Représentant le gouvernement, la directrice générale de l'alphabétisation s'est dit très touchée par ce geste du Canada qui les a surpris. D'après Marie Géneviève Maloumbi, la prise en charge des enfants autochtones du point de vue éducatif, intègre les préoccupations du gouvernement même si quelques difficultés ne permettent pas de couvrir toute cette catégorie de la population. « Nous avons des besoins énormes en manuels scolaires, en supports didactiques pour la réscolarisation, la scolarisation et l'alphabétisation de nos populations en général. C'est pour cela que nous disons que ce n'est qu'un début. Pour faire un long chemin, il faut d'abord un premier pas. Que les efforts que vous avez commencé à faire au niveau des écoles ORA puissent s'étendre dans les autres départements où il y a aussi les enfants autochtones », a-t-elle plaidé.

Rappelons que les écoles ORA sont développées dans la Likouala depuis quelques années par l'ASPC en partenariat avec l'Unicef, le PAM, l'Union européenne et le gouvernement congolais. La méthode consiste à la scolarisation des enfants autochtones en les amenant progressivement de leur langue maternelle à l'usage du français. Tout ceci, en tenant compte de leurs cultures et de leur spécificité. Selon les récentes statistiques, 4 171 élèves dont 1 971 filles et 2 200 garçons sont enrôlés cette année dans ces écoles de la Likouala, au nombre de 44. Ils y passent en principe deux années préparatoires, à la fin desquelles les enfants sont censés rejoindre le CEI.