En prélude de la deuxième édition du forum économique et sociale qui se tient les 6 et 7 Avril à Dakar, le Consortium pour la Recherche Economique et Sociale (Cres) et la Direction générale des politiques publiques et économiques (Dgpe) ont fait face à la presse, le vendredi 31 mars. Une rencontre avec les journalistes qui a permis de définir les grands axes de cette réunion des décideurs publics et privés ainsi que le monde de la recherche. Pour cette édition, les acteurs économiques vont échanger sur le thème, « le Plan Sénégal Emergent face au défi de la croissance inclusive ».

D’après le Directeur du Cres, Pr Abdoulaye Diagne, « le Forum est organisé dans un souci de favoriser et d’institutionnaliser le dialogue entre chercheurs, décideurs publics, acteurs privés et partenaires techniques et sociaux autour des projets et programme de développement, les résultats de recherche et leurs implications pour les politiques publiques ». Selon lui, « cette rencontre vient à son heure, car elle va permettre d’évaluer le déroulement du Plan Sénégal Emergent et réfléchir d’une manière approfondie pour la Phase deux de cette perspective économique horizon 2035 après trois années d’exécutions. Ainsi donc, les acteurs économiques vont définir, lors de ce forum, les grandes lignes pour mieux atteindre les objectifs de croissance et d’équité qui sont les grands axes que s’est fixé le Pse ».

Dans ce cadre, renseigne M. Diagne, le Consortium pour la Recherche Economique et la direction générale des politiques publiques ont définit différentes axes de réflexions. Qui sont entre autres : l’Agriculture (transformation structurelle et création d’emplois ; la résilience aux changements climatiques ; l’entreprenariat et l’emploi; les réformes budgétaires ; la protection sociale et réduction de la pauvreté...). Le directeur du Cres d’ajouter que, « les questions liées à la croissance seront longuement abordées pour donner un avis général sur les évolutions enregistrées au cours des dernières années. »

Par ailleurs, les résultats attendus à l’issue de cette deuxième édition du forum de la recherche économique et sociale est de montrer aux populations, aux décideurs publics et privés que le monde de la recherche s’intéresse aux questions clés de développement du Sénégal et aux acteurs économiques de s’approprier les résultats des investigations et de contribuer à la définition de l’agenda national de recherche.