Ouganda: Le journal «The Observer» de nouveau victime d'un cambriolage

En Ouganda, ONG, activistes de la société civile et médias font régulièrement l'objet de cambriolages depuis la réélection depuis la réélection du président Museveni. Dans la nuit du 31 mars au 1er avril, c'est le journal indépendant The Observer qui a été visité. Ordinateurs et serveurs ont été emportés.

« Quoi qu'il se passe, on doit continuer notre travail », souffle, fatigué, Richard Kavuma. Cet éditeur à The Observer a été le premier à la rédaction samedi matin pour constater le cambriolage. Mais le journal sera dans les kiosques comme prévu lundi matin, malgré le vol des ordinateurs, des disques durs et des serveurs, affirme-t-il fermement. « Nous sommes un journal indépendant et critique, nous ne pouvons pas savoir qui nous avons contrarié », poursuit-il.

C'est la deuxième fois en moins de six mois que le journal est visité de la sorte. Pour l'avocat des droits de l'homme Nicholas Opiyo, ces actes répétés contre The Observer, mais aussi contre plusieurs organisations laissent penser que ce ne sont pas de simples cambriolages. Il questionne l'incapacité et la volonté des forces de l'ordre à enquêter sur ces cas. Une atmosphère générale qui « menace tous les médias et la confiance de la population dans les autorités » insiste-t-il.

La police s'est saisie de l'affaire, a affirmé de son côté le porte-parole de la police dans un communiqué, et condamné ces actes dans les termes les plus forts.