Ile Maurice: Arrêté au Kenya pour trafic de drogue - Interpol sollicité pour le rapatriement de Roger Gérard Tonta

En attendant, la brigade antidrogue est plus que convaincue que Maurice est devenue une plaque tournante dans la région en ce qui concerne le trafic de drogue. Et que Bosire Makori utiliserait ce «tremplin», vu qu'il approvisionne certaines îles de l'océan Indien. Roger Gérard Tonta opérait d'ailleurs dans un premier temps à Madagascar, avant de rallier le Kenya, en utilisant de faux papiers. Là-bas, il se faisait appeler Roger Alberty Fulvio.

Du côté des Casernes centrales, on affirme que les mules malgaches, tanzaniennes et ougandaises, arrêtées par la police au cours de ces cinq dernières années, pourraient avoir été embauchées par Tonta. Qui plus est, la police compte l'interroger pour savoir s'il détient des informations quant aux grosses saisies d'héroïne qui ont eu lieu au cours des dernières semaines.

Les enquêteurs soupçonnent Roger Gérard Tonta d'avoir collaboré avec un baron de la drogue pour faire entrer de l'héroïne sur notre territoire peu avant son départ. En quelques années seulement, cet ancien habitant de cité Barkly a gravi les échelons, grâce à ses contacts sur le continent noir. Il est aujourd'hui l'un des plus importants recruteurs de mules, opérant pour le «parrain» kenyan, Bosire Nyaigoti Makori. Ce dernier serait un grossiste qui fournirait de l'héroïne à plusieurs pays, dont le Kenya, la Tanzanie, Madagascar, les Seychelles et Maurice.

