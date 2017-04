Congo-Kinshasa: Réduction des effectifs de la MONUSCO - La RDC prend acte de la résolution 2348

L'ONU a adopté à l'unanimité le renouvellement pour un an du mandat de la Monusco dont les effectifs passent de 19.815 à 18.316 hommes.

Les discussions au Conseil de sécurité en rapport avec l'avenir de la Mission onusienne de maintien de la paix en RDC ont eu lieu le vendredi 31 mars à New York. Elles ont abouti, après de chaudes empoignades entre les tenants et les anti renouvellement du mandat de la Monusco à la résolution 2348. Celle-ci proroge le mandat de la mission onusienne en RDC qui voit ses effectifs passer de19.815 à 18.316 hommes. La France aura beaucoup pesé dans l'adoption de cette résolution en faisant le contrepoids à l'administration Trump qui menaçait carrément de couper les effectifs et les budgets.

Par ailleurs, le Conseil de sécurité recentre aussi le mandat de la mission sur la protection des civils et la mise en œuvre de l'accord politique du 31 décembre. La Monusco sort ragaillardie de cette résolution en ce sens qu'elle gagne en mobilité et pourra opérer dans l'ensemble de la République démocratique du Congo, notamment avec des troupes plus spécialisées et l'ONU l'espère, mieux formée, en remplaçant les contingents les moins efficaces. Dans un contexte préélectoral tendu dans le pays et alors que de nouveaux foyers de tension sont apparus ces derniers mois, la résolution astreint le secrétaire général à conduire une revue stratégique de la mission d'ici le 30 septembre 2017 pour envisager une adaptation de la force et une stratégie de sortie. Juste une manière de mettre la pression sur les autorités congolaises de sorte à les amener à l'application sans faille de l'accord du 31 décembre qui fixe la tenue des scrutins d'ici le mois de décembre.

« Mon gouvernement prend bonne note de la réduction des effectifs de la Monusco », a déclaré le représentant de la RDC à l'ONU, Ignace Gata Mavita. L'officiel congolais qui a participé à cette séance de travail consacrée à la RDC a indiqué, par ailleurs, que son pays « va poursuivre le dialogue stratégique avec les Nations unies, les partenaires internationaux et régionaux, afin de définir le calendrier devant aboutir au retrait ordonné et définitif de la Monusco de la République démocratique du Congo ».