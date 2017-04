Mauritanie: Le projet de construction d'un pont à Rosso boucle ses financements

(APS) - La Mauritanie croit "en ses capacités et au travail" pour faire partie, dans le moyen terme, des nations… Plus »

Une petite révolution pour tous les commerçants et transporteurs qui devaient respecter les heures de passage du bac et parfois patienter de longues heures. Mais c'est aussi une petite révolution pour les voyageurs qui, souvent, optaient pour une pirogue ou rallongeait leur trajet en passant par le barrage de Diama.

La prochaine étape, c'est maintenant la mise en place d'ici le mois de juin d'une unité de gestion pour coordonner ce grand projet. Les recrutements sont en cours. On sait déjà qu'elle sera basée dans la partie mauritanienne de la ville de Rosso et sera présidée par le Sénégal. La Mauritanie présidera elle un comité ad hoc.

Le bac de Rosso ne sera bientôt plus qu'un vieux souvenir. Après des années d'études de faisabilité, les financements du pont sont enfin bouclés. Et les prêts ont été ratifiés.

Une nouvelle étape vers la construction d'un pont à Rosso à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Depuis quelques jours, les financements sont bouclés et les prêts signés. Le compte à rebours est donc lancé pour ce projet frontalier, dont il est question depuis plusieurs années, et qui devrait révolutionner le quotidien des transporteurs et des habitants qui vivent sur les deux rives.

