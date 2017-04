Avec l´avènement des NTIC, les compatriotes du pays et ceux de la diaspora entrent de nos jours facilement en communication. Malheureusement cela ne va pas sans de dérapages périlleux pour l´image et la sécurité de toute une communauté. La nudité de la femme est de plus en plus la toile de fond de ces réseaux sociaux camerounais teintés d´histoires de prostitution, de trahison, d´espionnage, de menace, de rivalité, de clash, de concurrence malsaine, de pornographie, de règlement de comptes etc.

Nous savons que la nudité féminine a toujours été l´objet de curiosité voire de convoitise. De différentes branches industrielles en ont fait usage, très souvent au détriment de l´image de la femme et du long chemin pavé d´embûches mais aussi de réussites, balisé par les pionnières des droits de la femme. Le corps de la femme, il est malheureusement aussi l´objet des abus pendant les conflits violents où les belligérants en font "un terrain de combat". Sur le Net, ce corps semble devenir un moyen par excellence des règlements de comptes dont les tenants et les aboutissants restent encore à circonscrire.

La tendance actuelle de l´utilisation de l´Internet par une minorité camerounaise est sujette à inquiétude. Ce qui en ressort dans cette nouvelle donne, au-delà de la rapidité avec laquelle les images souvent pornographiques inondent cet espace peu contrôlable par la loi, c´est la nouvelle clientèle que constituent la gent féminine elle-même et les utilisateurs de plus en plus jeunes. Curiosité ou simple cynisme ?

De nombreux experts des medias, de la société civile et de l´intelligentsia tirent la sonnette d´alarme. On se demande où se trouvent les racines d´une telle pratique qui fait école à un rythme effréné. D´où la question du débat de ce dimanche: Qu´est-ce qui explique la nouvelle tendance de la nudité des femmes dans les réseaux sociaux camerounais ? Quelles solutions peut-on envisager ?

