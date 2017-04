Bénin: Le débat sur la révision de la Constitution se poursuit

« Lorsqu'à l'égard du ministre que je suis, dans le système actuel on ne précise rien, il est possible que ce ministre lorsqu'il fait l'objet de procédure d'instruction, passe par ses collègues, passe par le juge, il va craindre quoi ? Il va craindre l'humiliation. Quand ces gouvernants ne se présentent pas devant le juge, le juge n'a pas l'information, l'opinion n'a pas l'information. Le jugement intervient soit tardivement, soit il n'intervient jamais... », poursuit le porte-parole du gouvernement.

« Nos contradictions sont passagères », assure Joseph Djogbénou aux opposants qui dénoncent un renforcement du pouvoir du président. Il donne des exemples du contraire : « Pour des renforcements des partis politiques par la création d'une nouvelle dynamique du système partisan, on dit que le président de la République va s'effacer quand même. Il ne va faire qu'un mandat : c'est la prime à l'humilité, à l'Etat, à la Nation, par la stimulation et la consolidation de la culture institutionnelle que nous n'avons pas. Nous avons une culture personnelle ! »

Au Bénin, le débat sur la révision de la Constitution est toujours vif. Le projet prévoit notamment un mandat unique de six ans pour le président, le financement public des partis mais aussi l'interdiction de détention et de garde à vue pour les membres du gouvernement en fonction ainsi que pour le chef de l'Etat. Pour la première fois depuis que texte a été envoyé à l'Assemblée nationale il y a dix jours, le gouvernement s'est exprimé. Son porte-parole, le garde des Sceaux Joseph Djogbenou, a répondu aux critiques en présence de plusieurs ministres.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.