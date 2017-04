Cote d'Ivoire: Droits de l'homme - La CNDHCI lance les forums régionaux

Hortense Amani Loboué, secrétaire générale 2, représentante du préfet de région de Gbêkê, préfet du département de Bouaké a invité chacun à jouer sa partition en dénonçant les abus et en faisant la promotion des droits humains.

La Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire (Cndhci) a procédé, le 31 mars 2017, à son bureau régional de Bouaké, au lancement des Forums régionaux des droits de l'homme dans les 31 commissions régionales.

Ce forum qui va se tenir chaque mois dans les 31 régions de Côte d'Ivoire, va servir de cadre d'échanges entre les différentes couches sociales en vue d'évaluer les progrès réalisés en matière de droits de l'homme dans chaque région.

A cette occasion, Mme Namizata Sangaré, présidente de la Cndhci, a appelé tous les acteurs deS droits de l'homme et les populations à se sentir concernés par ce forum en y prenant part massivement.

« Cet espace d'échanges d'informations et de plaidoyer a été créé pour prendre en compte les préoccupations des personnes qui sentent leurs droits bafoués et de les traduire en solutions. Nous demandons donc l'adhésion de tous afin de conscientiser les uns et les autres pour que l'exercice des droits des populations soit une réalité dans nos régions », a-t-elle souhaité.

Hortense Amani Loboué, secrétaire générale 2 de la préfecture de Bouaké, représentante du préfet de la région de Gbêkê, préfet du département de Bouaké a loué cette initiative de la Cndhci. « Toutes les atrocités et autres violations des droits de l'homme doivent cesser. Les victimes comptent sur nous tous pour mettre un terme à leurs souffrances quotidiennes. Et cela, pour qu'elles puissent vivre dans la dignité, en sécurité et à l'abri du besoin », a-t-elle souligné. Après quoi, elle a invité chacun à jouer sa partition en dénonçant les abus et en faisant la promotion des droits humains.