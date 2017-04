Burkina Faso: Attaque du dépôt d'armes de Yimdi - Le présumé cerveau de l'opération à la barre

Les ministres des Affaires étrangères du Burkina-Faso et du Mali, respectivement Alpha Barry et Abdoulaye… Plus »

Le sergent-chef Ali Sanou avoue n'avoir pas trouvé l'armement nécessaire au dépôt d'armes. Ce qui a mis un frein à son plan de libération des généraux Gilbert Dienderé et Djibrill Bassolé. Il accuse par ailleurs l'ex-Premier ministre Yacouba Isaac Zida d'être l'instigateur du projet d'assassinat des deux généraux et de l'actuel président de l'Assemblée nationale.

Maitre Fako Bruno Ouattara est l'avocat du sergent-chef Ali Sanou : « Sanou a certainement déjà fait des actions dont les résultats n'ont pas été ceux qu'il attendait. Aujourd'hui, il n'arrive plus à se fier à quelqu'un en qui il a une certaine confiance. Il a pensé naïvement qu'il pouvait aider cette république-là à ne pas sombrer dans un certain chaos. Il y a des actions qui n'ont pas pu être posées, de par son comportement. »

« J'avais eu vent d'un projet d'assassinat des généraux et de l'homme politique Salif Diallo » a-t-il déclaré. « Pourquoi vous n'avez informé les autorités compétentes de ce projet d'assassinat ? » demande le président du tribunal. « Je ne l'ai pas fait car je n'avais confiance en personne », répond l'accusé. « Nous avions déjà arrêté des soldats avec des armes, mais ils avaient été libérés plus tard », poursuit-il.

