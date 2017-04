Mali: «Pas de débat réel» à la Conférence d'entente nationale selon l'opposition

Depuis un peu plus de trois semaines maintenant, le personnel des hôpitaux publics et des centres de santé… Plus »

« Vous savez que cette conférence était mort-née, estime Soumaïla Cissé. L'objectif principal était de rédiger une charte pour la paix, la réconciliation et l'unité. Or, dès le départ, avec l'intervent de la CMA et de la Plateforme, ça a été mis de côté. Dans la réalité, rien de particulier ne va sortir de cette conférence. Il va falloir tout recommencer. (... ) Ceux de Kidal sont arrivés aujourd'hui, nous sommes arrivés aujourd'hui. Manifestement, il n'y a pas eu de débat réel, franc et la préparation n'a pas été suffisante pour que les résultats soient objectifs et utiles. »

Après des négociations engagées toute cette semaine, l'opposition a obtenu un accord : il y aura des réunions sur la question de la sécurité dans le centre du pays, sur les problématiques foncières et sur la corruption et la mal gouvernance. Des propositions que l'opposition avait soumises aux organisateurs de la conférence, sans jamais obtenir de réponse.

