Nigeria: Le chanteur Sadiq Zazzabi dans le collimateur de la justice islamique

Depuis l'ouverture de son procès, Sadiq Zazzabi est soutenu par une foule vêtue de blanc et coiffée de chapeau rouge. Parmi ces supporters de nombreux musiciens, acteurs et réalisateurs. Lors de la dernière audience, le juge a demandé à ces soutiens de sortir du tribunal islamique. En vain. Le procès est ajourné. Et Sadiq Zazzabi a été libéré sous caution.

Sadiq Zazzabi est une star de la chanson du nord du Nigeria. Il chante en haoussa sur l'amour, les questions de société et la politique. Depuis un mois, il est dans le collimateur de la justice islamique. On lui reproche la présence de femmes dans son dernier clip. Le titre s'intitule « Maza bayan ka », « Nous sommes derrière toi » en français.

