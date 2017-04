Ile Maurice: Albion - Zidane, 19 ans, mort à cause d'une paire de savates

Le temps semble s'être arrêté au domicile modeste des Langevin, à Albion. Un des leurs, Louis David, aussi connu comme Zidane, est mort dans des circonstances tragiques, vendredi soir. Le jeune homme de 19 ans, qui fréquentait le City College, travaillait dur pour réussir ses examens de SC. Il aurait été tabassé à coups de matraque, à quelques mètres de son domicile. S'il a perdu la vie, ce serait à cause d'une paire de savates... Et son agresseur ne serait nul autre qu'un ami proche.

Jovi Fidèle nie toutefois les accusations portées à son encontre. Il a été interrogé samedi 1er avril. Face aux enquêteurs, il a concédé qu'une dispute avait éclaté entre Zidane et lui, à cause d'une paire de savates. Mais selon ses dires, c'est à la suite d'une bousculade que la victime est tombée par terre, se blessant à la tête. Après sa comparution devant la Bail and Remand Court, Jovi Fidèle a été reconduit en cellule.

Cauchemar

Marguerite Langevin, elle, est emprisonnée dans sa douleur. Elle a les yeux rouges, le regard perdu dans le vide. Elle est affalée sur une chaise, les épaules affaissées, croulant sous le poids de cette peine trop lourde à porter. Autour d'elle, en ce samedi après-midi, les proches s'activent, ils préparent les funérailles du jeune homme.

C'est aux alentours de 20 heures, vendredi soir, qu'elle a reçu un appel de celui qui aurait tenté de porter secours de Zidane. Ce dernier venait d'être agressé. «Je me suis ruée au chevet de mon fils. Il saignait des oreilles. Linn gagn enn kout dibwa kinn fraktir so krann», se lamente Marguerite Langevin, qui nage toujours en plein cauchemar. C'est le SAMU qui a conduit Zidane à l'hôpital. Il était 22 heures. Il a rendu l'âme, hier, aux petites heures du matin. «Il m'avait promis qu'il me rendrait fière», soupire Marguerite Langevin, que son frère et sa fille tentent de consoler. En vain.

L'autopsie a attribué le décès de Zidane à une fracture du crâne. À samedi soir, la police interrogeait toujours un témoin, en l'occurrence l'ami qui aurait tenté de porter secours à Zidane durant la bagarre avec Jovi Fidèle.

Des sources policières confirment que la dispute aurait effectivement éclaté à cause des savates...