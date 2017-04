Algérie: Constantine - Les enfants lancent un hymne à la paix à travers l'opérette "Atfalou Al Arab"

Constantine — Les enfants adhérents à l'association "El Derb" pour la promotion de la citoyenneté de Constantine ont lancé samedi un hymne à la paix pour les enfants syriens et palestiniens à travers l'opérette "Aftalou Al Arab" (Les enfants arabes).

Douze enfants âgés entre 5 et 16 ans se sont relayés sur la scène de la maison de la culture Malek-Haddad pour raconter les peines et les souffrances des enfants syriens et palestiniens et prier pour la paix dans le monde.

La gestuelle et les voix, se voulant fortes et expressives, les enfants n'ont pas manqué d'émouvoir la salle relatant le vécu difficile des enfants syriens et palestiniens traumatisés par les conflits et émettant l'espoir de voir un jour le sourire revenir sur les lèvres de l'enfance.

Une heure et demie durant, puisant des poèmes de Mahmoud Derwiche mais aussi des messages de détresse des enfants syriens et palestiniens postés sur les réseaux sociaux, réunis dans un texte co-écrit par Loubna Mezghiche et Fahima Bediar, les petits talentueux ont retransmis toute l'émotion "narrant" les peurs des petits des conflits et des guerres et leur désespoir de voir leur environnement social s'écrouler.

Pour Ali Rahma, 14 ans un des participants à cette opérette, l'œuvre est "un appel pour établir la paix en Syrien et en Palestine et dans le monde entier".

Pour Ilef, 9 ans syrienne établie avec sa famille à Constantine, sa participation à l'opérette représente " son attachement à son pays, aux familles syriennes qui souffrent et aux enfants meurtris".

De son côté, la présidente de l'association "El Derb" pour la promotion de la citoyenneté, Loubna Mezghiche a indiqué à l'APS que l'opérette "Atfalou Al Arab" est un travail à travers lequel l'association œuvre à "inculquer une culture de la paix, des valeurs et des attitudes de la non-violence".