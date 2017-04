La Centrale thermique diesel de Gorou Banda (100 MW), s'inscrit dans la déclinaison des grands et ambitieux chantiers du Président Issoufou Mahamadou, depuis son arrivée au pouvoir en 2011. La centrale thermique vise à améliorer la qualité de la fourniture d'électricité et augmenter les capacités de production d'électricité en faveur des populations de la capitale et installées dans le périmètre du site. Le Niger surtout sa capitale Niamey est confronté aux récurrentes et intempestives coupures d'électricité depuis plusieurs années. Le projet de construction de la centrale de Gorou Banda a nécessité la bagatelle de 80 milliards de FCFA mobilisés par divers guichets de financement ( BOAD, Banque Islamique de Développement et l'Etat du Niger )

