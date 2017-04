Ile Maurice: MauBank Holdings Ltd - Rs 210 000 en 14 mois pour Vijaya Sumputh

Elle n'a pas chômé. Alors qu'elle était - jusqu'à jeudi - la directrice du Trust Fund for Specialised Medical Care, Vijaya Sumputh a aussi, en parallèle, siégé sur d'autres conseils d'administration. Au samedi 1er avril, elle était toujours sur celui de MauBank Holdings Ltd...

C'est ce qu'indique un document du Registrar of Companies, disponible en ligne. La nouvelle a, par la suite été confirmée par le CEO de la MauBank, Shridar Nagarajan, au téléphone, vendredi. Comment et pourquoi l'avouée s'est-elle retrouvée sur le board de la banque ? Combien d'argent a-t-elle perçu pour ses services ? En quoi consiste ce «job» ? Qui donc lui a demandé d'occuper ce siège ?

Pour trouver les réponses à ces questions, il faut remonter quelque peu la machine du temps. C'est en 2014 que Vijaya Sumputh a effectué un retour sur la scène politique. En 2015, la proche collaboratrice d'Anil Gayan et membre du Mouvement Liberater, également directrice de campagne dans la circonscription no 20, est nommée à la tête du Cardiac Center de Pamplemousses.

En mars de la même année, elle est aussi nommée sur le conseil d'administration de la Mauritius Post and Cooperative Bank (MPCB). Après la fusion entre la MPCB et la National Commercial Bank Ltd, la MauBank voit le jour. Vijaya Sumputh endosse alors la robe de non-executive director au sein du conseil d'administration de cette institution. Elle y siège du 9 mars 2015 au 20 janvier 2016.

C'est ce qu'indique en tout cas le bilan financier de la MauBank Ltd, datant du 30 juin 2016. Vijaya Sumputh a ensuite été appelée, parmi d'autres, à enfiler le tablier de «director» au sein de MauBank Holdings Ltd. La nomination de Vijaya Sumputh remonte au 19 janvier 2016. C'est Vishnu Lutchmeenaraidoo qui était alors ministre des Finances, rappelle un politicien qui a récemment délaissé les rangs de la majorité...

Qu'y faisait-elle ? Nos recoupements d'informations indiquent que Vijaya Sumputh était souvent sollicitée pour des dossiers d'ordre légal, même si elle n'était pas la conseillère juridique de MauBank Holdings Ltd. «Conseils» pour lesquels elle percevait un salaire de Rs 15 000 par mois. Le calcul est vite fait: de janvier 2016 à ce jour, elle aurait touché Rs 210 000. Nous avons essayé, en vain, d'obtenir une déclaration de Vishnu Lutchmeenaraidoo à ce sujet, l'ancien ministre des Finances étant resté injoignable.

À noter que MauBank Ltd est détenue par MauBank Holdings Ltd, qui est ellemême une entité entièrement gérée par l'État. MauBank Holdings Ltd a été incorporée le 3 septembre 2015. L'adresse : 25, Bank Street, Cyber City, Ébène...

Anil Gayan, son partenaire en affaires

Elle est connue comme étant l'amie d'Anil Gayan. Mais aussi sa collaboratrice. En 2004, elle est nommée à la tête de la Tourism Authority, alors qu'Anil Gayan est ministre du Tourisme. En 2006, les deux acolytes ont effectué plusieurs voyages ensemble. Mais Anil Gayan et Vijaya Sumputh sont aussi partenaires en affaires.

Southhall Company Limited est la première compagnie qu'ils ont créée ensemble. Celle-ci offre des services de consultant, est engagée dans des Management Consultancy Activities. Anil Gayan et Vijaya Sumputh en sont les directeurs et actionnaires, alors que la secrétaire est Soomatee Sumputh. L'adresse de la compagnie : deuxième étage, Sterling House, Port-Louis. C'est également celle de Lex Advoc Associates Company Ltd, qui est la deuxième compagnie qu'ils ont créée ensemble, en 2013. La directrice et secrétaire se nomme Vijaya Sumputh. Anil Gayan et elle en sont les deux seuls actionnaires. Il s'agit d'une compagnie immobilière qui offre aussi des services de «Head Offices», selon le Registrar of Companies.