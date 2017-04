Ile Maurice: Facettes cachées de Karuna Obeegadoo - Elle assure

interview

«Jeune Afrique» a classé Karuna Obeegadoo, Chief Executive Officer de SICOM, parmi les 50 femmes d'affaires les plus influentes du continent. Une distinction qui est loin de lui monter à la tête.

Quel effet cela vous fait-il d'avoir été classée par «Jeune Afrique» parmi les 50 femmes les plus influentes du continent ?

J'ai été très surprise. Je n'étais même pas au courant de l'existence de ce classement. Une collègue l'a appris à la radio et m'a appelée. Cela fait énormément plaisir. C'est une reconnaissance par rapport à mon travail à la SICOM. Étant la seule Mauricienne de ce classement, je suis contente d'avoir pu y inscrire Maurice. J'espère que cette nouvelle sera une source d'encouragement pour les autres femmes.

Cela changera-t-il quelque chose à votre vie professionnelle?

C'est un plus au niveau professionnel. Je le prends comme une reconnaissance du travail bien fait mais je garderai profil bas.

Que faites-vous durant votre temps libre et vos week-ends?

Le travail déborde souvent sur mes week-ends. J'essaie de garder du temps libre et la priorité va aux enfants et à la famille. Et puis, je lis.

Justement, parlez-nous de votre famille.

Je suis mariée à Steven Obeegadoo depuis 27 ans. Nous nous sommes rencontrés à la London School of Economics où nous étudions tous les deux. Steven qui était trotskiste à l'époque, a essayé de faire mon éducation politique, sans grand succès. Cela ne m'allait pas trop. Mais nous avons la chance d'avoir une relation intellectuelle solide et je crois que c'est cela qui fait que nous ayons tenu bon. Nous avons trois filles: Nikhita, l'aînée, qui a une double maîtrise en littérature et en computer science et qui fait son doctorat en littérature à l'université de Harvard, Tania, la cadette, qui étudie le droit à l'université de Kent en Grande-Bretagne et Ishika, la benjamine, qui fait son baccalauréat international à Ottawa et qui dit vouloir devenir ingénieur. Quand j'étais enfant, je rêvais d'avoir quatre enfants. Comme j'étais la seule fille dans ma famille, j'ai été très contente d'avoir des filles.

Votre mari faisant de la politique active, cela a-t-il gêné votre carrière ?

Oui, je pense que j'ai parfois fait les frais des choix politiques de Steven mais je ne vais pas m'en plaindre. Il y a eu des moments difficiles mais j'ai pris cela comme un challenge et ça a développé ma force de caractère. Chaque changement de gouvernement rend les choses difficiles pour moi car certains ont des difficultés à comprendre que je puisse être une professionnelle indépendante parce que je suis mariée à un politicien dont le parti se retrouve souvent dans l'opposition. Mais au final, je crois qu'ils ont fini par comprendre.

Cuisinez-vous?

Seulement les plats que les enfants aiment comme le shepherd's pie, les spaghettis bolognaise ou encore le cheesecake. Mais je ne cuisine pas tous les jours car je n'ai pas le temps. Mais je trouve la cuisine thérapeutique.

Gourmande ou gourmet? Vos plats préférés ?

Gourmet. J'adore le canard. Je sais, dire que l'on aime le foie gras n'est pas politiquement correct mais j'aime le canard dans toutes ses déclinaisons.

Un péché mignon ?

Le chocolat noir. J'ouvre le buffet et je me sers et le lendemain lorsque je vois la quantité de papiers de chocolats, je suis étonnée d'en avoir mangé autant (rires).

Pratiquez-vous du sport ?

Je vais à la gym une fois la semaine. Je vais marcher au Trou-aux-Cerfs tous les jours et je fais aussi du yoga le matin.

Quels livres lisez-vous actuellement ?

Bien que je sois occupée et que je doive lire beaucoup de choses liées à ma spécialisation sur l'Internet, je trouve le temps de lire. Le livre que je viens de terminer et que j'ai beaucoup aimé, c'est «Le dernier frère» de Natacha Appanah.

Que regardez-vous à la télévision ?

Le matin, je regarde la BBC, une habitude prise au temps de mes études universitaires. Mais en soirée, je regarde des séries policières avec des personnages comme Julie Lescaut et Candice Renoir qui sont des femmes fortes opérant dans la police, ou encore des films d'Agatha Christie. J'aime beaucoup l'Inspecteur Barnaby ou encore la série américaine How to get away with murder. Comme j'aime les films, je vais souvent au cinéma. Le dernier film vu est Hidden Figures qui traite des physiciennes et mathématiciennes black ayant contribué aux programmes de la NASA.

C'est quoi votre idée du bonheur?

Le bonheur change avec le temps et les étapes de la vie. Actuellement, le bonheur pour moi c'est la sérénité. Je prends plaisir dans des petites choses de la vie, la famille, le classement dont vous parliez tout à l'heure,un dîner entre amis. C'est un état d'esprit que procurent de petits moments de joie et de paix.