Sénégal: La RAC fait l'état de mise en oeuvre des politiques publiques à Diourbel

En prélude de la deuxième édition du forum économique et sociale qui se tient les 6 et… Plus »

"Cela permet de prendre en charge les libertés et la dignité des détenus mais également de lutter contre les cas d'évasion qu'on connaît dans le pays depuis un certain temps", a expliqué M. Dione.

Mbacké polarise plus de la moitié de la population régionale et les enfants qui y fréquentent l'école coranique et les franco arabes ne sont pas intégrés dans le TBS .

"Nous avons analysé nos performances et les points forts à améliorer et les points faibles à renforcer pour qu'au moment des arbitrages au niveau national, que la région de Diourbel ne soit pas pénalisée", a dit M. Ndong lors de la réunion de pré-validation de la contribution de Diourbel tenue, vendredi, à la gouvernance.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.