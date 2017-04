Sénégal: Thiès - Le gouverneur magnifie l'engouement autour de la célébration du 4 avril

Thiès — Le gouverneur de la région de Thiès, Amadou Sy a magnifié l'engouement montré par les différentes organisations et structures de la capitale du rail dans les préparatifs du 57 ème anniversaire de l'accession du Sénégal à l'indépendance.

"Je peux dire sans aucune prétention qu'après le défilé de Dakar l'un des plus grands, des plus importants en terme d'organisation c'est celui de Thiès, peut être dans une moindre mesure Saint-Louis et de Ziguinchor", a-t-il dit dans un entretien accordé vendredi à l'APS.

Le 57 ème anniversaire de l'accession du Sénégal à l'indépendance

sera célébré autour du thème : "Rôle des forces de défense et de sécurité dans la protection de l'environnement".

Selon le chef de l'exécutif régional, le défilé de Thiès est important en ce sens que la localité abrite "la grande réserve des forces de sécurité et de défense".

Tout comme à Dakar, ce sera un défilé civil et militaire qui verra la participation des écoles de formation, des écoles privées, des associations de scouts et d'autres mouvements associatifs de la ville.

"On était obligé de limiter le nombre parce que le défilé doit tenir sur un espace et un temps bien précis", a-t-il relevé, soulignant que "ce n'est pas étonnant pour la simple raison que c'est l'une des plus grandes villes du Sénégal et c'est normal que son défilé ait ce potentiel".

Les autorités sont également en train de voir la possibilité de faire un défilé motorisé en collaboration avec les différentes structures qui sont dans l'industrie automobile.

Amadou Sy dit avoir reçu les artistes, les comédiens et d'autres organisations de la région qui ont montré leur intérêt sur la manifestation.

"Il y a un engouement très fort pour participer à ce défilé. Thiès est en effervescence et si vous regardez la ville, les gens sont en train de refaire les choses", a estimé Amadou Sy.

Il y aura, le 3 avril, comme d'habitude la retraite aux flambeaux mais également des activités d'animation comme la course des ânes qui est très courue.