Ile Maurice: Mort des jumelles Donald - Les parents réclament Rs 10 M à King Bros

Quatre ans depuis que David et Désirella Donald pleurent le décès de leurs jumelles Kayla et Kiara. Les deux fillettes ont péri dans un incendie qui aurait été causé par un ventilateur de la marque Pacific selon les parents. Raison pour laquelle ils ont porté l'affaire devant la Cour suprême et réclament des dommages de Rs 10 millions à la compagnie King Bros, qui importe des ventilateurs Pacific et la Mauritius Standard Bureau (MSB).

13 novembre 2013. Il est 22 heures. Après avoir regardé la télé avec ses filles, David les emmène dans leur chambre à coucher. Les parents aussi sont partis se coucher, mais se réveilleront plus tard dans la nuit à cause d'une odeur de fumée. Un incendie s'était déclaré dans la chambre des jumelles. Mais le feu s'était déjà propagé et les filles n'ont pas pu être sauvées.

Depuis, David et Désirella Donald ont toujours clamé que c'est un ventilateur Pacific, qu'ils avaient acheté en janvier 2013, qui aurait causé l'incendie. Leur maison a été complètement endommagée suite à cela. Ils poursuivent ainsi King Bros et la MSB pour avoir failli lamentablement dans leur tâche de vérifier si les ventilateurs distribués étaient défectueux ou pas. Ils demandent à la Cour suprême de condamner les deux défendeurs à leur verser des dommages de Rs 10 millions. Ils ont retenu les services de Me Ericson Mooneapillay, avocat, et Me Y. W. Appado, avoué.