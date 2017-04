Angola: Le Ministère Public pour une grande rigueur dans la réponse aux préoccupations des citoyens

La formation de Kabuscorp de Palanca et de Recreativo de Libolo de Cuanza se dont séparés samedi, au stade… Plus »

Dans ce contexte, ils ont recommandé l'adoption d'une nouvelle mentalité dans les détentions et les prisons, qui passe par le strict respect de la loi et la non tolérance des arrestations ou prisons illégales.

Le rencontre a regroupé le vice-procureur général de la République, les procureurs généraux-adjoints de la République, les procureurs militaires des forces armées et des Régions Militaires, les techniciens de la justice et les fonctionnaires administratifs à travers le pays.

Luanda — Les participants au XXIIIème Conseil consultatif du Ministère Public se sont engagés de répondre avec une grande rigueur, aux préoccupations qui leur sont présentées par les citoyens et de mettre à la disposition de la société des mécanismes rapide d'accès à ses services, en particulier pour la réception des plaintes et des informations.

