Sénégal: "Les Palmes du sud", un tremplin pour que la Casamance retrouve les tableaux d'honneur au concours général (Initiatrice)

Ziguinchor — Les "Palmes du sud", Olympiades pédagogiques qui mettent en compétition les meilleurs élèves des trois régions de la Casamance naturelle (Sédhiou, Kolda et Ziguinchor) constituent un "sérieux tremplin" pour amener les potaches de la zone sud à retrouver les tableaux d'honneur au concours général, a estimé son initiatrice, Aminata Angélique Manga.

"Les trois régions de la Casamance sont absentes des tableaux des lauréats depuis presque dix ans. Ces palmes du sud sont un tremplin, un sérieux échauffement pour préparer le concours général et de replacer la Casamance sur les tableaux d'honneur de l'excellence", a expliqué Angélique Manga.

Au total plus de 500 élèves considérés comme les meilleurs de la Casamance et choisis par les inspections d'académie et le corps professoral dans une compétition sur plusieurs épreuves dont les mathématiques, la physique et chimie, la dictée, la poésie, la peinture, la course à vélo et une compétition en équipe pour la finale.

Cette compétition inter-scolaire sous le thème : "A l'école de l'écologie pour sauver nos vies", qui marque la cinquième édition des "Palmes du sud", est une initiative de l'association IKANA (les Calebasses en Mancagne) et dont l'ancienne journaliste Aminata Angélique Manga en est la présidente.

"Depuis près d'une décennie la Casamance est absente des tableaux des lauréats. C'est une catastrophe que la zone sud soit absente là où se forge une partie de l'élite sénégalaise", a lancé Mme Manga devant les autorités administratives, locales, académiques, syndicales, des parents d'élèves et un parterre d'écoliers.

Pour l'organisation de la présente édition parrainée par Dr Cheikh Kanté, directeur général du port autonome de Dakar, l'association IKANA a bénéficié d'un "important appui" de la Fondation Sonatel représentée à la cérémonie par son administratrice générale Aminata Fall Sidibé.

Plusieurs ordinateurs, des vélos, des lots de sacs, de cahiers, des livres et des bourses de 150 000 frs CFA ont été remis aux 32 meilleurs élèves des 9 départements des trois régions de la Casamance à l'issue de la compétition.

"Demain est important, mais demain est incertain. Concentrez-vous sur vos études pendant qu'il est encore temps. Soyez ambitieux mais pas prétentieux. Il faut tout faire pour éviter mariages et grossesses précoces. Un enfant ne fait pas d'enfants", a lancé Aminata Angélique Manga.

La directrice générale de l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales et Casamance (ANRAC) a invité les enseignants et les écolières à "refuser d'organiser des concours Miss Diogoma" pour mettre en avant les atouts physiques.

"Il faut plutôt organiser des concours Miss Sciences, Miss Mathématiques, Miss Littérature et autres. Il faut mettre en avant les performances scolaires. La plupart des filles qui remportent les concours de beauté dans les établissements tombent enceintes", a insisté Mme Manga.

Elle avait travaillé sur les mariages et grossesses précoces en Casamance dans la cadre de son mémoire de grande enquête au CESTI (Centre d'études des sciences et techniques de l'information) sur un sujet intitulé "Casamance : les bébés de la crise".