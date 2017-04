Algérie: Ghardaïa - Une route de 6 km pour décongestionner le trafic routier

Ghardaia — Une opération de réalisation d'une voie longeant la rive gauche de l'Oued M'Zab sur 6 Km a été lancée, pour assurer une meilleure fluidité de la circulation routière dans la ville de Ghardaïa, a-t-on appris dimanche des responsables de l'urbanisme, de l'aménagement de la construction (DUAC).

Cette infrastructure routière qui s'inscrit dans le cadre de l'aménagement urbain de la vallée du M'Zab, particulièrement le chef-lieu de wilaya consiste en l'aménagement et la réalisation le long de la rive gauche de l'Oued M'Zab entre le lieu-dit "Tichrihine et le quartier Salouha", d'une voie de dégagement pour un montant d'investissement de plus de 182 millions de dinars, a indiqué à l'APS le directeur du secteur.

La vallée du M'Zab qui compte quatre communes (El Ateuf Bounoura, Ghardaïa et Daya Ben Dahoua) a connu une expansion trop rapide en matière d'urbanisation et de circulation automobile suite au développement accéléré du parc Immobilier et du parc automobile, a souligné Abdelaziz Siouda.

Pour faire face à cette situation qui ne cesse d'évoluer, l'Etat a entrepris des actions d'envergure pour réduire les embouteillages quotidiens et impressionnants notamment aux heures de pointe et décongestionner le trafic routier dans la vallée du M'Zab, selon ce responsable , ajoutant que plus de trois cents propriétaires des parcelles de terrain situées sur la rive gauche de l'Oued M"Zab , passage obligé de la route en construction, ont été expropriés pour utilité publique et indemnisés conformément à la loi.

Ce projet porte, outre la réalisation d'une voie double, des trottoirs sur 12 Km , la mise en place de plus de 223 pilons pour l'éclairage public, la réalisation d'immobilier urbain et la plantation de plus de 650 arbustes le long de cette nouvelle voie qui permettra à la capitale du M'Zab, classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1982, de consolider son positionnement de premier plan et de s'inscrire dans une dynamique vertueuse de développement touristique.

A travers cette nouvelle route, l'ambition des pouvoirs publics est de mettre en place un réseau routier beaucoup plus fourni pour décongestionner le trafic dans la vallée du M'Zab, d'améliorer la sécurité routière, faciliter l'accès des Ksour de Ghardaïa à ses visiteurs, a-t-on fait savoir.

Un ouvrage d'art de 55 mètres enjambant les deux rives de l'Oued M'Zab au lieudit tichrihine (Melika), sera mis en service prochainement, selon la même source.