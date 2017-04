Algérie: Projection du film Krim Belkacem en tamazight - Un doublage qui séduit le public

Mohand Ouamer Oussalem, membre du collectif de doublage et qui a prêté sa voix au colonel Amar Ouamrane dans cette production cinématographique, a indiqué que l'introduction de ces mots qui n'étaient pas utilisés à l'époque, ne fait aucunement entorse à l'Histoire et aux événements rapportés dans le film, a-t-il expliqué.

Il a également soulevé le problème de manque de comédiens professionnels kabyles et de moyens techniques. Beaucoup parlent de tamazight mais personne ne met la main à la poche pour investir et contribuer à la promotion de cette langue, a-t-il regretté en relevant qu'"il est très difficile de faire un doublage en l'absence de studios spécialement conçus à cet effet".

Durant les débats qui ont suivi la projection, des intervenants ont déclaré avoir apprécié la qualité de la langue utilisée et la fluidité des expressions, même si certains ont déploré l'emploi de termes qui n'étaient pas d'usage en Kabylie, durant les années 1950 à 1960 (période de déroulement des événements retracées dans le film), tel que "Azul", "Akabar" et "Tagrawla".

Le film coécrit par le commandant Azzedine et le journaliste Boukhalfa Amazit et Ahmed Rachedi, d´une durée de 158 mn, et qui retrace les grandes étapes du parcours révolutionnaire de Krim Belkacem, une des figures emblématiques de la guerre de Libération, a été doublé en kabyle.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.