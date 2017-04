Burkina Faso: Procès attaque poudrière de Yimdi / Sergent-chef Ali Sanou - «J'ai monté l'opération seul et de bout en bout»

Ouvert le mardi 28 mars dernier, le procès dit de l'attaque de la poudrière de Yimdi se poursuit normalement au tribunal militaire de Ouagadougou où vendredi et samedi derniers, le tribunal a terminé l'audition des 21 accusés.

Alors que 5 à 6 personnes étaient auditionnées par jour, la journée de samedi a servi entièrement à l'audition de deux accusés : le sergent-chef Ollo Sylvère Stanislas Poda et le sergent-chef Ali Sanou.

Ce dernier a confessé être le seul instigateur et concepteur de cette attaque qu'il a montée de bout en bout en une trentaine de minutes. Voici, en tableaux, la synthèse des différentes auditions de vendredi et samedi derniers.

Soldat Abou Ouattara

« Je n'aime pas sortir quand je suis de garde »

Elément de l'ex-RSP, le soldat de 1re classe Abou Ouattara est accusé de complot militaire et de complicité de vol aggravé. Il était de garde à la poudrière le jour de l'attaque et l'accusation croit fermement que c'est lui qui a donné le mot de passe du jour aux assaillants.

Comme l'a expliqué le parquet militaire, pour éviter les infiltrations ennemies, un code qui change tous les jours est mis en place sur les sites sensibles. Pour illustrer ses propos, Alioun Zanré a dit que le mot de sommation peut être par exemple « JUSTICE » et le mot de passe « 3 - 4 ».

Lorsqu'une personne veut accéder au site, le garde lui lance le mot de sommation. En réponse, cette personne doit donner le mot de passe. Si la réponse est juste, c'est qu'il s'agit d'un «ami» mais si elle est fausse, le garde l'interpelle.

Dans la journée, le soldat Ouattara a quitté la garde pour une course rapide en ville où il a rencontré le sergent-chef Sanou dans un maquis.

« Chez Alex ». Il dit n'avoir pas duré en ce lieu car il était de garde à Yimdi. Autre fait, dans la nuit, il a été appelé au téléphone entre, 21h et 22h par Ali Sanou qui lui demandait de le rejoindre dans un maquis. Mais le soldat a refusé car « je n'aime pas sortir quand je suis de garde ».

Toutes les accusations qui sont portées sur lui, Abou Ouattara les a rejetées aidé en cela par son avocat Me Olivier Somé qui a tenu à faire noter que « celui-là même qu'on accuse de complot a tiré sur les assaillants car Abou a participé à la riposte et a même vidé un chargeur pendant que son chef de poste avait fui ».

L'avocat a relevé l'absence de preuves dans le dossier comme les relevés téléphoniques et la géolocalisation des portables.

A propos d'absence de preuves, le substitut du commissaire du gouvernement a eu cette réponse cinglante : « l'aveu est la reine des preuves. Pourquoi alors laisser la reine pour aller chercher des dames de compagnie ?»

Après l'assaut, le chef de garde a immédiatement désarmé et fait arrêter Abou Ouattara qu'il a soupçonné d'être de mèche avec les assaillants.

La confrontation, à l'audience, entre Abou et le chef de garde sera essentielle. Celle-ci n'a pas eu lieu vendredi dernier. Peut-être que ce sera pour ce lundi.

Soldat Salfo Kosporé et son SMS de malheur

Le soldat de 1re classe Salfo Kosporé, né le 14 mars 1987 s'est présenté à la barre avec son conseil, Me Sylvère Kiemtarboum. A la dissolution du RSP, Kosporé est affecté à Ouahigouya. Le soldat est poursuivi pour complicité de vol aggravé à Ouahigouya et à Yimdi pour avoir aidé à la fuite des assaillants.

L'implication du soldat Kosporé dans cette affaire découle d'un SMS qu'il a envoyé au sergent-chef Ali Sanou le lendemain de l'attaque de la poudrière.

Le soldat Salfo Kosporé a expliqué que c'était après une séance de ballon militaire que le chef de corps a réuni toute la troupe pour lui annoncer que Yimdi a été attaquée dans la nuit et que les assaillants, dans leur fuite, se dirigeraient vers Ouahigouya. Le commandement a instruit ses hommes de se tenir prêts pour leur barrer le passage.

Selon Kosporé, les autres soldats ont commencé à accuser les ex-RSP qu'ils ont traités de djihadistes et qu'il fallait tous tuer. En entendant ces déclarations, l'accusé a déclaré à la barre « j'ai la tension et mon cœur s'énerve vite.

Alors je me suis retiré à côté et j'ai envoyé un SMS à mon ami Combéré Mathieu, un policier. Mais par suite d'une erreur de manipulation, le message est parti chez le sergent-chef Ali Sanou ».

Mais quel était le contenu du message ? En fait, le soldat informait son correspondant de ce que Yimdi a été attaqué et que les assaillants mouvement vers Ouahigouya où les militaires ont reçu l'ordre de leur barrer la route.

Pour le parquet, une telle information aide les fuyards car si Ali et ses hommes se dirigeaient vers la cité de Naaba Kango, ils allaient modifier leur itinéraire.

Est-ce que les militaires partagent ces genres d'infos avec la police ? Négatif a répondu l'accusé qui estime n'avoir voulu qu'informer son ami.

Toute la difficulté a été pour Kosporé de convaincre de sa bonne foi. Il a dit que c'est deux ou trois jours après que son chef de corps l'a appelé pour lui dire que ce qu'il a fait va le conduire très loin comme on dit.

« Le chef m'a menacé ainsi et comme je lui ai dit que je ne savais pas ce que j'ai fait, il m'a dit d'aller réfléchir. C'est après coup que j'ai compris qu'il s'agissait du message que j'avais envoyé par erreur à Ali Sanou ».

Le président a voulu savoir si dans le répertoire téléphonique, les noms de Sanou et Combéré se suivaient. Affirmatif, a répondu Kosporé car « j'ai écrit Chef Sanou et Combéré ». Mais pour son avocat, « que les noms se suivent ou pas dans le répertoire, ce n'est pas important, ce qui compte, c'est qu'une erreur est une erreur. On veut ratisser large sinon mon client n'a rien à faire ici car il ne savait pas que Sanou était impliqué dans l'attaque de Yimdi ».

Sergent-chef Mohamed Zerbo

Apprenti-gbaka à Abidjan

Le sergent-chef Mohamed Zerbo est né en 1985, marié et père de deux enfants. Il a quitté le Burkina pour la Côte d'Ivoire le 28 septembre 2015. Il est poursuivi pour désertion à l'étranger en temps de paix. S'il reconnaît les faits, il affirme avoir y été contraint pour sauver sa peau.

Dans sa relation des faits, il a expliqué qu'il a été un des premiers éléments détachés pour la sécurité rapprochée du général Yacouba Isaac Zida à sa prise de pouvoir.

Ses problèmes ont débuté avec l'histoire de la tenue léopard du RSP qu'il tenait toujours à porter car aucun acte administratif ne l'interdisait. En outre il était présent au rassemblement au cours duquel les ex-anges gardiens de Blaise Compaoré avaient contraint Zida à venir s'expliquer au camp Naaba Koom II.

Depuis cette date, il a été relevé de la sécurité de Zida et il est l'objet de menaces et de harcèlement par un numéro anonyme de téléphone portable.

Après l'échec du coup d'Etat, les menaces sont devenues plus insistantes et fermes si fait que le sergent-chef s'est cherché. En Côte d'Ivoire où il a passé 16 mois, sergent-chef Zerbo, pour vivre, a été obligé de devenir apprenti-gbaka.

« Quand une porte se ferme, il faut rapidement ouvrir une autre sans perdre de temps. Moi j'étais déjà en jeans coupé avec le nouchi, et je me débrouillais pour vivre lorsque les autorités ivoiriennes m'ont arrêté pour me renvoyer au Burkina ».

Mohamed Zerbo a deux avocats : Me Michel Traoré et Me Paul Kéré. Pour eux, il ne faut pas s'arrêter à l'élément matériel, il faut voir si cette désertion était intentionnelle. « Oui il est parti mais ce n'est pas librement car il devait sauver sa peau » a justifié Me Michel Traoré.

Il a insisté sur le fait que leur client a toujours rendu compte des menaces dont il était l'objet mais que sa hiérarchie n'a jamais rien fait pour le sécuriser. Pour que tout le monde sache que son client recevait des menaces et qu'il en a rendu compte, Me Traoré a souhaité qu'il plaise au tribunal de convoquer à la barre la hiérarchie du sergent-chef Zerbo.

A cette requête, le président du tribunal a répondu : « On verra en temps opportun s'il faut écouter ou non la hiérarchie ». Serait-ce ce lundi le « temps opportun » ? On y sera situé au cours de cette journée.

A préciser que l'accusé est également poursuivi dans le dossier du putsch, un dossier dans lequel il a promis de « tout dire » le moment venu.

Sergent-chef Roger Damagna Koussoubé

« Au RSP, personne ne m'appelle Le Touareg »

Le sergent-chef Roger Damagna Koussoubé dit « Le Touareg » est passé à la barre le 31 mars à 14h30. Né le 3 septembre 1976, marié et père de cinq enfants, l'accusé est poursuivi pour désertion en temps de paix. Il a reconnu sans broncher cette infraction mais a-t-il assuré, « je me suis rendu à Abidjan par contrainte ».

Selon l'accusé, ces ennuis ont commencé le 30 décembre 2014 après un mouvement d'humeur au camp Naaba Koom contre le Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Quelques jours plus tard, il aurait eu des informations faisant état de mercenaires qui seraient arrivés à Ouagadougou et son nom serait sur une liste de personnes à abattre.

« Depuis le 10 janvier 2015, je ne dormais plus à la maison. J'ai rendu compte de ma situation au commandement qui n'a rien fait », a-t-il expliqué. Après des rumeurs sur une éventuelle agression de sa femme, Roger dit avoir loué une maison non loin du camp Naaba Koom pour « mettre sa famille en sécurité ».

« Des inconnus sont passés à la maison. Ils n'ont vu personne et ont empoisonné mon chien », a-t-il ensuite relaté. Il n'y avait pas que « Zida qui m'en voulait » car durant le coup d'Etat de septembre 2015, des jeunes ont voulu par deux fois brûler son domicile. « J'ai appelé des leaders des OSC : Souleymane Ouédraogo dit Basic Soul et Safiatou Lopez pour qu'ils en dissuadent les jeunes ».

Le Toureg a expliqué que durant le putsch, il a été victime d'un lynchage médiatique et a tenu apporter cette précision : « C'est après les évènements de septembre 2015 que j'ai appris dans la presse qu'on me surnommait Le Touareg. Le Touareg, ce n'est pas mon surnom.

Aucun élément au RSP ne m'appelle comme ça ». Koussoubé Roger a déclaré également avoir essuyé des coups de feu le 28 septembre 2015 alors qu'il se rendait au camp à bord de sa voiture. Et le lendemain il a pris la décision de partir pour la Côte d'Ivoire.

Il y est resté 16 mois durant avant d'être arrêté par les autorités ivoiriennes et remis à celles du Burkina. Il a reconnu avoir rencontré en terre d'Eburnie d'autres soldats de l'ex-RSP à qui il venait souvent en aide car beaucoup avaient du mal à s'offrir un repas par jour. Par contre, il a assuré n'avoir jamais participé à une réunion avec ces derniers

Adjudant Kossè Ouékouri

« Mon nom était sur une liste de personnes à abattre »

L'adjudant Kossè Ouékouri (53 ans), célibataire et père de cinq enfants est lui aussi poursuivi pour désertion à l'étranger. Et il avance les mêmes raisons que le sergent-chef Roger Koussoubé pour expliquer son départ pour la Côte d'Ivoire.

Pourtant, preuve à l'appui, il indique avoir rejoint son nouveau corps d'affectation le 29 septembre 2015. Mais il aurait eu des informations selon lesquelles le général Zida aurait transmis à la gendarmerie une liste de personnes à abattre.

Après, avoir essayé plusieurs fois de rencontrer le commandant sans succès et la « situation étant confuse », il est parti en Côte d'Ivoire le 22 octobre 2015. « Où avez-vous eu ces informations ? », lui a demandé Alioun Zanré, le commissaire du gouvernement.

Et l'accusé de répondre qu'il a été informé par le bouche-à-oreille. « Pourquoi n'avoir pas confié vos problèmes à un autre officier ou à une personne de confiance ? ». « En ce moment, on ne savait pas qui est qui. Même les officiers se cherchaient », a rétorqué l'accusé.

Son avocat, Me Michel Traoré a plaidé que vu le contexte de l'époque, son client n'avait d'autre choix que de partir : « Les soldats de l'ex-RSP étaient mis à part comme les moutons noirs de la bergerie ».