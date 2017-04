Sénégal: Marché de l'Assurance - Le Groupe SONAM, leader incontestable

L'année 2016 a été faste pour le secteur des assurances. Les chiffres livrés sont assez parlants sur la bonne santé du secteur. En effet, le chiffre d'affaires a atteint 139,899 milliards FCFA dont 94,553 milliards en assurance dommage et 45,345 milliards en assurance Vie.

Mais il faut dire que parmi les compagnies, le Groupe SONAM a su tirer son épingle du jeu. Composée de Sonam SA, Sonam Vie, Sonam Mutuelle, Société Nationale d'Assurance de Crédit et de Cautionnement (SONAC) et la Mutuelle d'Assurance Agricoles du Sénégal(MAAS), le groupe a réalisé un chiffre d'affaire de 21,749 milliards, soit une part de marché de 15.54 et se positionne comme le leader du marché de l'assurance toutes branches confondues.

Autre motif de satisfaction, le groupe SONAM est le leader incontesté en assurance vie loin devant son suivant immédiat et 2eme en assurance dommages après consolidation du chiffre d'affaires des sociétés. Aujourd'hui, la compagnie voit l'avenir avec optimisme. En effet, la doyenne des compagnies d'assurance sénégalaises tisse progressivement sa toile régionale avec une implantation récente en Côte d'Ivoire. De même, elle tend à consolider les acquis et étendre solidement ses parts de marché au niveau national et avec une présence dans les grands marchés régionaux».

«L'heure est venue pour le Groupe SONAM ASSURANCES de faire valoir son expérience, ses expertises et ses produits sur les autres marchés porteurs du continent», glisse les autorités de la SONAM.

Le marché des assurances, comprends 26 sociétés dont 18 spécialisés dans l'assurance dommage et 8 dans l'assurance vie.