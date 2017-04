Congo-Kinshasa: Division I - FC Renaissance et Don Bosco prennent la tête de la phase du play off

Le CS Don Bosco et le FC renaissance ont pris la tête du classement de la phase du play off de la Division I, démarrée ce dimanche.

Le CS Don Bosco a battu l'OC Muungano (3-0) avec trois buteurs différents. Ali Sadiki (22'), Joel Moseviko (87') et Reagan Pembele (89'). Une victoire qui a fait du bien à Kasongo Ngandu, coach de Don Bosco.

« Le premier est important. Nous avons pris les trois points, nous sommes contents, nous allons continuer à travailler. Et comme j'ai récupéré les blessés, l'équipe est en place», se réjouit Kasongo Ngandu.

Au stade de la Concorde de Kadutu de Bukavu, le club local de l'OC Bukabu Dawa, sur ses terres, s'est incliné devant le FC Renaissance du Congo (0-1). L'unique buteur, Ayuk Taku (10') permet à son club de prendre les trois points de cette journée.

Mazembe et DCMP se neutralisent

Les deux gros chocs cette première journée, se sont achevés par des scores sans but. Au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo à Lubumbashi, le TP Mazembe et le DCMP, n'ont pas réussi trouver la faille dans la défense adverse. Malgré plusieurs occasions de but, les joueurs de Mazembe terminent leur quatrième rencontre sans scorer. Une situation qui devient inquiétante à une semaine du match de barrage contre la JS Kabylie en Coupe de la Confédération.

Pari gagné par contre pour Otis Ngoma du DCMP. Le technicien congolais n'a toujours pas perdu à l'extérieur, une année après sa prise de commande.

«Nous repartons à Kinshasa pour déjà préparer la réception de Sanga Balende. Je félicite mes joueurs pour le courage qu'ils ont eu, parce que c'était un match où il fallait avoir du courage, un match de combat et d'espoir. Rencontrer Mazembe, un ogre africain et, faire match nul, ce n'est pas donné à tout le monde», reconnait Otis Ngoma.

Pour David Mwakasu, coach adjoint de Mazembe, son équipe n'a pas eu de chance

« Cela va nous stimuler de beaucoup travailler parce que le ballon est rond pour tout le monde. Nous n'avons pas peur de jouer à l'extérieur. Nous avons les moyens de gagner loin de chez nous. Et pourtant, nous avons dominé tout le match, le manque de lucidité devant le but nous a empêché de gagner», analyse David Mwakasu.

Vita ramène un point de Mbuji-Mayi

L'autre affiche du jour, entre Sa Majesté Sanga Balende et à l'AS V Club au stade Tshikisha de Mbuji Mayi, n'a connu ni vainqueur, ni vaincu.

«On rentre, on est content, il n'y a pas des blessés. Globalement, je pense que le match nul est plutôt logique. Sanga Balende a fourni beaucoup d'efforts. Et avant de continuer, il y a une chose à faire, c'est de féliciter le public. Il y avait des supporters de deux équipes. On a vu chaque supporter, encourager son équipe, c'est ça le football, le football, c'est quelque chose qui unit les gens» a laissé entendre Florent Ibenge, entraineur de V Club.

L'état du terrain n'a pas permis aux joueurs de pratiquer un beau football.

« Je n'ai pas l'habitude de parler de ça. Mais je ne prendrai pas d'excuses sur l'état du terrain, mais sur ce genre de terrain, il est impossible de pratiquer du beau football. Les deux équipes se sont appliquées pour pratiquer un beau football» a expliqué le coach des Dauphins Noirs.

Pour sa part, Gweha Ikouam Fils aurait souhaité un autre résultat.

« On aurait dû gagner contre V club. Nous avons été au-dessus sur beaucoup de plans, mais malheureusement, on n'a pas scoré. Je pense que c'est tout un championnat, on est déçu pour le résultat, mais au niveau du jeu, on est satisfait», entraineur de Sanga Balende.

Au classement après une journée :

CS Don Bosco 3 pts +3

FC Renaissance 3 pts +1

DCMP 1 pt

TP Mazembe 1 pt

AS V Club 1 pt

SM Sanga Balende 1 pt

OC Bukavu Dawa 0 pt

OC Muungano 0 pt

La 2e journée

AS V Club - CS Don Bosco (8/04/2017)

DCMP - SM Sanga Balende (9/04/2017)

OC Muungano - OC Bukavu Dawa