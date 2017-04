Congo-Kinshasa: Maintien de la paix - L'ambassadrice américaine à l'ONU confirme les coupes

Le chef de l'Etat congolais Joseph Kabila va recevoir lundi et mardi des groupes de la classe politique et sociale.… Plus »

Je suis en lien constant avec le secrétaire général et les Etats membres, afin de parvenir à des dépenses plus intelligentes. Nous voulons cesser d'ajouter des troupes au maintien de la paix sans raison. Nous voulons être plus intelligents dans la résolution des problèmes du monde au lieu d'être plus nombreux.

Nous avons commencé à réformer le maintien de la paix et réduit les troupes en République démocratique du Congo. Nous allons faire un bilan stratégique sur ce pays en septembre. Nous voulons être sûrs d'envoyer des troupes pour avoir des élections crédibles et protéger la population.

Premier objectif : faire des économies, supprimer le gaspillage et la corruption, et notamment dans le secteur des opérations de maintien de la paix. En RDC, la Monusco comptera quelque 500 casques bleus en moins sur le terrain.

