Afrique de l'Ouest: Tournoi des zones A&B de la CAF - Les ghanéens du Wa all stars squad remportent la troisième place

Dakar — L'équipe de Wa all stars squad du Ghana a battu, dimanche au stade Demba Diop de Dakar, Barrack Y Controlers du Libéria (2-1) et remporte la troisième place du tournoi des clubs champions des zones A et B de la Confédération africaine de football (CAF), a constaté l'APS.

David Sandan Abagna (27-ème mn) et Seth Amoateng (83-ème mn ) ont inscrit les buts de l'équipe championne du Ghana et David Tweh (52-ème mn) a réduit l'écart pour les libériens lors de cette petite finale.

La finale va opposer l'US Gorée et l'AS Tanda de Côte d'Ivoire à 19 heures.

Le tournoi des clubs champions des zones A et B de l'Union de la Confédération africaine de football (CAF) démarré vendredi a mis aux prises les équipes championnes de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Libéria et du Sénégal.

Les organisateurs annoncent que l'équipe championne du tournoi va recevoir une enveloppe de 12 millions de francs CFA, dans le cadre notamment d'un partenariat signé en décembre dernier à Dakar, entre la chaîne Fox Sports TV et les zones ouest A et B de la CAF.

La chaîne Fox Sports TV s'était engagée à verser la somme de deux millions de dollars, soit un peu plus de 1,2 milliard de francs CFA par an à chacune des deux zones constituant l'ancienne UFOA, l'Union des fédérations ouest-africaines de football.

Il est aussi prévu la création d'une "liste complète" de nouveaux événements sportifs, notamment deux tournois bi-annuels de la zone, et des événements trimestriels pour les équipes masculines et féminines.

Des événements pour les moins de 17, 20 et 23 ans et les équipes féminines sont aussi envisagés dans le cadre de ce partenariat entre l'UFOA et Fox Sports TV.

La zone ouest de la CAF, dirigée par Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football, comprend neuf fédérations nationales : Cap-Vert, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Mauritanie et Sénégal.

La zone ouest B regroupe le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Niger et le Togo.