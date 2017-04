Afrique Centrale: Une centrale hydroélectrique entre le Rwanda, la Tanzanie et le Burundi

Cette centrale sera composée de mini-barrages au fil de l'eau sur la rivière Kagera que se partagent le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie. Deux consortiums sont en charge des travaux. Un chinois et l'autre composé d'entreprises allemande et indienne. Ils sont estimés à 340 millions de dollars et sont financés grâce à un prêt de la Banque mondiale.

Une « étape importante » pour la production d'électricité dans la région et « un signe fort de coopération entre les pays d'Afrique de l'Est », a déclaré le ministre tanzanien de l'Energie, Sospeter Muhongo, lors de la cérémonie marquant le début de la construction de la centrale hydroélectrique de Rusumo.

