Congo-Kinshasa: Week-end de terreur dans le Kasaï à Luebo et Tshimbulu

La RDC est-elle en train d'évoluer doucement et sûrement vers le chaos généralisé ?… Plus »

Dimanche, la sérénité était toutefois loin d'être revenue. « J'ai quitté mon quartier, raconte un habitant. J'y suis passé hier. Il n'y avait que des soldats et quelques vieillards. En attendant, on enterre nos morts », dit-il.

Ma famille s'est déjà déplacée, moi je reste un peu pour suivre le mouvement et quand ça devient difficile, je me déplace aussi. Parce que nous vivons dans un monde où il n'y a pas un chef, il n'y a pas un dirigeant, tous les policiers ont fui. »

Et c'est la peur qui domine. « Ils ont demandé à tout le monde de s'enfermer dedans, poursuit-il. Moi-même je suis à la maison et je parle doucement, car je ne suis pas en sécurité.

« Ils étaient déjà partis et ils sont revenus tout à l'heure en grand nombre parce qu'ils ont appris que les militaires se sont déjà engagés. Ils sont plus ou moins 250. Ils se sont dispersés en groupe, ils se sont éparpillés un peu partout et ils se préparent pour l'affrontement », rapporte un habitant.

En RDC, la situation est toujours très précaire dans le Kasaï. La région est en proie à des affrontements sanglants entre des miliciens se réclamant du chef traditionnel local Kamuina Nsapu et les forces armées. Ce week-end, de nouvelles violences ont éclaté dans différentes localités. Samedi, des attaques ont notamment été signalées à Luebo et Tshimbulu.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.