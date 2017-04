Sénégal: Plus de 500 millions FCFA de la Sonatel en don et en mécénat dans la zone sud depuis 2002

Ziguinchor — Plus de 500 millions de francs CFA ont été investis par le Groupe Sonatel en terme de dons et de mécénat dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la culture entre 2002 et 2016 a révélé, dimanche, son directeur régional de la zone sud Babacar Kane.

"Entre 2002 et 2016, la Sonatel a investi plus de 500 millions de francs CFA sous forme de dons et de mécénat dans la zone sud comprenant les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor", a informé M. Kane qui intervenait au cours d'une activité initiée par la Fondation Sonatel à Ziguinchor.

Une mission de la Fondation Sonatel dirigée par son administratrice générale Aminata Fall Sidibé séjourne à Ziguinchor dans le cadre de la "Semaine de la Fondation Sonatel en région".

Une remise d'une table de réanimation pédiatrique à l'hôpital de la paix de Ziguinchor, des consultations médicales gratuites à l'endroit de 500 personnes du troisième âge, des dons de médicaments et une participation à des olympiades pédagogiques à l'initiative de l'Association IKANA figuraient au menu de cette mission.

"Depuis 2002, il y a un appui constant de la Sonatel sur les trois axes que sont l'éducation, la santé et la culture dans le cadre d'une politique de mécénat envers les populations", a expliqué le responsable de la zone sud de Sonatel.