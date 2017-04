Cameroun: Mora - Le CERAC réhabilite deux groupes scolaires

La première dame représentée à la cérémonie de rétrocession par Mme Fadimatou Cavaye, vice-présidente de l'association

Toutes les cinq écoles publiques appartenant aux groupes scolaires 1 et 2 de Mora viennent de recevoir un coup de neuf grâce à la générosité du Cercle des amis du Cameroun (CERAC). Même les vieux édifices aujourd'hui âgés de 75 ans ont pris une cure de jouvence, tout comme les salles de classe construites dans les années 1980.

La rétrocession de ces ouvrages réhabilités a eu lieu vendredi 31 mars 2017 en présence de Midjiyawa Bakari, gouverneur de la région de l'Extrême-Nord. Cette cérémonie a donné l'occasion aux orateurs de magnifier l'acte que vient de poser la première dame, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO.

« Les mauvaises conditions dans lesquelles nous apprenions hier ne sont plus qu'un mauvais souvenir... Nous allons oublier la dureté des pierres et la chaleur du sable sur lesquels nous étions assis pour rejoindre les tables-bancs que notre maman Chantal Biya nous a envoyées », a dit Aïcha Chetima, porte-parole des élèves.

Des propos qui ont touché le nombreux public. A Mora, le CERAC a réhabilité 32 salles de classe, deux latrines dans les groupes 1 et 2 ainsi que six "boukarous" à l'école bilingue, elle aussi réhabilitée. Pour ce qui est des travaux de construction, l'association de la première dame a construit quatre salles de classe, 12 latrines et deux bureaux pour les directeurs.

En outre, elle a électrifié les bureaux, l'ensemble des salles de classes et les "boukarous", sans oublier la peinture mise sur tous les édifices réhabilités. 450 tables-bancs, 33 bureaux pour enseignants, 33 chaises et bien d'autres dons de la première dame viennent ainsi améliorer les conditions de travail dans ces écoles.

En plus, le CERAC a mis à la disposition du corps enseignant d'importants matériels didactiques. La représentante de la première dame a invité la communauté éducative du Mayo-Sava dans son ensemble, à faire bon usage des dons reçus.

Les familles des déplacés des suites des exactions de la secte Boko Haram ayant des enfants scolarisés n'ont pas été oubliées. Mme Chantal Biya leur a envoyé des kits sanitaires ainsi que des denrées alimentaires.

A savoir 30 cartons de tomate, 30 cartons d'huile végétale, 30 sacs de riz de 25 kg et 10 cartons de biscuits. Des dons qui arrivent à point nommé en ce moment de soudure où bon nombre de ces familles ne peuvent pas s'offrir le luxe de deux repas quotidiens.

