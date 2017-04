Niger: Le président Issoufou assure ne pas vouloir briguer un troisième mandat

Je n'ai pas d'hésitation par rapport à ça. Je suis un démocrate convaincu. Je ne veux pas procéder aux triturations que l'on a coutume de voir en Afrique. Je n'ai pas cette arrogance de croire que je suis un homme providentiel irremplaçable. Il y a beaucoup de Nigériens qui peuvent remplir la fonction de président de la République. Donc, mon ambition, l'une de mes ambitions, c'est qu'en 2021, je puisse organiser des élections libres et transparentes, et que je puisse passer le témoin à celui que les Nigériens auront élu. J'attire votre attention sur le fait que ce sera la première fois que cela va se faire au Niger depuis l'indépendance du Niger. Un passage de témoin de manière pacifique après un arbitrage du peuple nigérien.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.