Egypte: Le président égyptien reçu à la Maison Blanche

La rencontre devrait en tout cas être dominée par la lutte contre l'Etat islamique et la stabilité du Proche-Orient. Deux sujets sur lesquels Le Caire et Washington sont en parfaite concordance depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche.

On ignore si Donald Trump demandera au président égyptien en privé ce qu'il réclame en public : un engagement sonnant et trébuchant plus important dans la lutte contre le terrorisme.

Trump avait alors décrit Sissi comme « un gars fantastique » et Sissi avait trouvé que Trump avait l'étoffe d'un « grand leader ». Des déclarations faites quand le candidat Trump était au plus bas dans les sondages.

L'espoir du président Sissi est sans doute une plus grande indulgence de la part de Donald Trump sur ce dossier. Les deux hommes se sont déjà vus à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU.

