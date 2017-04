Madagascar: Nation - Le sentiment d'appartenance en question

« La nécessité de connaître les potentialités économiques du pays, et ce afin d'optimaliser leur exploitation », est, justement, sortie dans les discussions de la commission traitant du sous-thème « État national malgache et les ressources de Madagascar ».

Durant le colloque, il a été révélé, par exemple, que c'est surtout la crainte de voir « la monarchie Merina » revenir au pouvoir, et de le monopoliser, qui aurait motivé certains à rejoindre les rangs du Parti des déshérités de Madagascar (PADESM), et non pas, réellement la volonté de collaborer avec le colonisateur.

Seulement lorsqu'il s'agit de l'organisation, ou de la lutte pour le pouvoir étatique, il a été souvent constaté que le second attachement prend le dessus, allant jusqu'à remettre en cause la notion de nation unique.

En effet, ces derniers ont réclamé l'instauration d'un Etat malgache, libre, indépendant et national dans le cadre de l'Union française », a expliqué le professeur François Rajaoson, rapportant la synthèse des présentants et débats dans les cinq commissions du rendez-vous, hier.

Cette démarche correspond à son intérêt, connu, pour la science, pour les « choses » malgaches et la connaissance de Madagascar. Le rendez-vous a porté comme thème : « Pour l'Etat malgache : Libre, indépendant et national ».

