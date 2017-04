Maroc: Résultat historique pour BMCE Bank

Le Groupe bancaire franchit la barre des 2 milliards de DH

Le Groupe BMCE Bank a réalisé en 2016 un résultat net part du Groupe dépassant pour la 1ère fois le seuil de 2 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 4% par rapport à 2015, a affirmé l'administrateur directeur général exécutif du Groupe, Brahim Benjelloun-Touimi.

"D'autres indicateurs ont affiché des croissances à 2 chiffres, que ce soit le Produit net bancaire (PNB) consolidé avec +10% à 13 MMDH, ou le résultat brut d'exploitation (RBE) avec +15% à 5,6 MMDH", a précisé M. Benjelloun-Touimi lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation des résultats de l'exercice 2016, soulignant ainsi que le Core Business du Groupe se porte bien.

Au niveau des comptes sociaux, le produit net bancaire s'est élevé à 6,1 MMDH, en hausse de 14% en 2016, tiré notamment par la hausse du résultat des opérations de marché (+68%), liée principalement à la performance du portefeuille obligataire, a-t-il expliqué.

Pour sa part, rapporte la MAP, le résultat brut d'exploitation (RBE) était en progression de 5%, s'établissant à 2,7 MMDH en 2016, tandis que le résultat net social s'est élevé à 1,3 MMDH (+2%), a-t-il relevé.

Concernant la mise en œuvre du Plan stratégique de développement 2016-2020 de la BMCE Bank of Africa, M. Benjelloun-Touimi a noté que le Groupe a commencé à récolter d'ores et déjà les premiers fruits, à travers l'extension du réseau, soulignant que 2016 a été marquée par l'ouverture de plus de 70 nouvelles agences au Maroc et en Afrique subsaharienne.

"C'est ainsi que BMCE Bank of Africa se positionne parmi les groupes bancaires les plus présents en Afrique, implanté dans 21 pays couvrant 4 des 5 principales zones économiques du continent", s'est-il félicité.

Par ailleurs, il a indiqué que l'exercice 2016 fut marqué par la tenue de la COP22, un évènement majeur à l'occasion duquel le Groupe BMCE Bank of Africa s'est éminemment distingué.

De son côté, le président du Groupe, Othman Benjelloun, a affirmé que ces réalisations représentent "une juste rétribution de la contribution qu'apporte le Groupe à la solidité du système bancaire marocain et au-delà, à celle de l'économie marocaine.

"Ces performances reflètent l'action multidimensionnelle menée par le Groupe et fondée sur l'engagement citoyen de modernisation du Royaume, une œuvre économique, culturelle, sociale et en définitive civilisationnelle", a indiqué M. Benjelloun.

"Rien de ce que nous avons pu réussir ne l'aurait été sans le climat foncièrement sain, de paix et de stabilité dans lequel nous évoluons au Maroc et sans cette dynamique, sans précédent, menée sur l'ensemble du continent et couronnée par la réintégration du Maroc dans l'Union africaine qu'a impulsée SM le Roi", a-t-il dit.