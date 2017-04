Maroc: Réunion de la transparence entre le Premier secrétaire et les secrétaires régionaux et provinciaux de l'USFP

La responsabilité d'assurer au Xème Congrès le succès escompté revient à tous les Ittihadis

"Il faut réussir le prochain Congrès", c'est le message qu'ont martelé les secrétaires des régions et des provinces qui s'étaient donné rendez-vous ce week-end à Bouzinka pour entamer les préparatifs du Xème Congrès national dont la tenue est fixée aux 19, 20 et 21 mai prochain.

Ouvrant les travaux de cette réunion, le Premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires (USFP), Driss Lachguar, a exposé la vision générale de ce prochain Congrès dans son volet organisationnel ainsi que celui de l'orientation politique du parti. Il a également évoqué la logistique qui sera mise en place pour accueillir les congressistes ainsi que l'élection des instances du parti.

« L'objectif reste celui de l'organisation d'élections transparentes et démocratiques afin d'opérationnaliser la démocratie interne d'une façon claire et ferme », a-t-il affirmé avant de préciser que des prérogatives ont été données au niveau des secrétariats provinciaux et régionaux pour gérer cette question au niveau des sections et des provinces. « Le Xème Congrès relève de la responsabilité de tous les Ittihadis », a-t-il conclu.

De son côté, Mohamed Mohib, membre du Bureau politique, a indiqué que cette réunion s'inscrit dans le cadre d'une approche participative dont l'objectif est d'impliquer les organes locaux dans les préparatifs de Xème Congrès. « Cette réunion a été marquée par la participation de plus de 20 personnes et il a été question d'établir des propositions concernant la désignation des congressistes, les conditions de leur accueil et les travaux des commissions », nous a-t-il déclaré en marge de cette réunion.

Et de préciser : « En d'autres termes, il s'agit de discuter du déroulement des travaux du prochain congrès. Le climat de discussion a été serein et marqué par le consensus. D'ailleurs, l'ensemble des décisions ont été prises collectivement et seront votées ulérieurement. Certes, il y aura différentes approches d'analyse ou de diagnostic, mais c'est la décision de la majorité qui prévaudra».

Pour leur part, les secrétaires des provinces et des régions ont insisté sur l'importance du prochain Congrès considéré comme un moment fort dans l'histoire du parti. Certains espèrent qu'il sera un point de rupture dans l'histoire de l'USFP. A ce propos, chaque détail compte : le choix des coordinateurs provinciaux, l'examen des listes des congressistes, l'élargissement de la qualité de ces dernières...

Pour eux, un congrès réussi exige la réunion de plusieurs conditions objectives. A leur tête, ils soulignent le rôle du militant engagé et respectueux des décisions du parti et de ses programmes. Un militant capable de défendre les principes et les valeurs de l'USFP.

Selon ces cadres, le parti de la Rose traverse une étape cruciale. Ils pensent qu'il y a une véritable volonté d'anéantir l'USFP et de jeter le discrédit sur ses militants. « Le Congrès ne doit pas être une simple étape mais plutôt l'occasion de réfléchir sur les cinq prochaines années et de penser le futur de notre parti », a lancé un secrétaire.

Dans ce sens une grande partie du débat a été focalisée sur les critères dans le choix des congressistes et selon quelles procédures ils seront sélectionnés. Est-ce par la voie des élections, de désignation ou plutôt de consensus ?

Certains cadres estiment, qu'avant de se pencher sur ces questions, le parti doit mener une réflexion sur son projet politique et que l'importance de celui-ci doit précéder les questions organisationnelles. Pour eux, un parti, c'est d'abord une orientation politique claire pour tenir le cap.

Une volonté de réussir déjà manifestée par la Commission administrative qui a mis en exergue les dispositions à respecter en vue d'assurer au Xème Congrès le succès escompté. Des dispositions allant dans le sens de la consolidation de la démocratie interne, ce qui ressort de la composition même de la Commission préparatoire dont l'action est notamment commandée par des orientations devant prendre en considération les changements de la société marocaine, les mutations qui en découlent et les interrogations qu'ils suscitent et auxquelles l'USFP doit apporter des réponses.

La réflexion doit, par ailleurs, porter sur la définition d'un nouveau modèle d'organisation du fait que celui ayant prévalu jusqu'à présent correspondait à une étape déterminée dans l'histoire du parti. La société ayant subi des changements notoires au même titre que la nature des relations au sein de cette même société, l'on se trouve devant une nécessité absolue d'inventer un nouveau modèle d'organisation.

La grande famille ittihadie est de ce fait déterminée à faire de ce Xème Congrès une occasion de dresser non seulement le bilan des succès ayant jalonné le long parcours du parti, mais aussi ses échecs. Le Xème Congrès sera une opportunité pour introduire un débat profond, serein et responsable avec comme objectif: se mettre d'accord sur un système de valeurs qui devra commander l'émulation entre les militants. La finalité est clairement définie : se réconcilier avec la société à travers le projet sociétal démocratique et solidaire de l'USFP.