A Mbuji-Mayi, il n'y a pas eu incidents entre Sanga Balende et Vclub. Les supporters de Sanga Balende, bien que mécontents du score (0-0), sont sortis du stade avec quiétude. Florent Ibenge a même apprécié le comportement et le niveau du jeu.

Et pour sa part, Mazembe a aligné : Kidiaba, Issama, Coulibaly, Mondeko, Kasusula, Sinkala, Mika, Kalaba, Asante, Malongo et Elia Meschak. Au bout du temps réglementaire, les deux équipes se sont séparées dos-à-dos.

A défaut de gagner le match, Dcmp a ramené un nul sans but, une très belle prestation de l'entraîneur Otis Ngoma et ses poulains. Dans les onze de départ, on a retrouvé : Mabula Kinkela, Mukoko Amale, Lola Diakese, Avadongo Luete, Ndotoni Mundele, Mbidi Mavuanga et Kazadi Kasendo.

Le championnat national congolais a entamé hier dimanche 2 avril, sa phase de play-off. Une phase décisive, où les huit prétendants au titre de champion n'ont pas droit à l'erreur. Mazembe-Dcmp se sont quittés sur le score vierge (0-0), de même que Sanga Balende-Vclub (0-0). Par contre, FC Renaissance s'est imposé à l'Est devant Bukavu Dawa (0-1), et, Cs Don Bosco a fait le plein face à Oc Muungano (3-0).

