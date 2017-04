Congo-Kinshasa: Ligue de champions de la CAF - Gabriel Amisi court toujours derrière le titre !

Il est le tout premier président dans l'histoire de l'As Vclub à avoir resté le plus longtemps à la tête de l'équipe depuis sa création il y a 82 ans.

De 1935 à 2007, Vclub a connu une vingtaine de présidents dont personne n'est resté au post au-delà de 5 ans. Le Général Gabriel Amisi Kumba "Tango Four" élu le 27 mars 2007 au studio Maman Angebi de la RTNC, a totalisé le 27 mars dernier, 10 ans, jour pour jour, à la tête de la coordination de cette grande formation de la capitale.

En 10 ans, Gabriel Amisi a presque tout gagné au niveau national, et son plus grand défi reste la Ligue de champions de la Caf, qu'il a florée en 2014.

En dix ans, Gabriel Amisi a gagné deux titres de la Linafoot, en 2010 et 2015. Avec lui, Vclub a également remporté trois titres du championnat de l'Entente provinciale de football de Kinshasa (Epfkin), en 2009, 2010 et 2011. Malheureusement, depuis 2010, Vclub n'a plus joué l'Epfkin.

Des titres auraient été plus nombreux que ça. Un autre titre de Vclub avec le Général Amisi, c'est la Super Coupe du Congo de football, en 2015. Au niveau africain, son bilan présente dix participations d'affilée de l'AS VClub en compétitions interclubs de la Caf, dont six en Ligue des champions et quatre en Coupe de la Confédération.

D'après les archives, sous son mandat, Vclub a livré 64 matches en compétitions interclubs sur un total de 152 rencontres jouées depuis mai 1971. Le 64ème match de Vclub est celui du 19 mars 2017, contre la formation de Gambia Ports Authority Fc, au stade des Martyrs, à Kinshasa. Match soldé par un score de 2 buts à 0 en faveur de Vclub.