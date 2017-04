Congo-Kinshasa: A quand les élections ?

Pays aux situations toujours alambiquées, si pas invraisemblables, la République Démocratique du Congo n'en finit pas d'étaler au grand jour ses contingences ou contradictions.

Dans le contexte actuel, il y a le problème de légitimité qui se pose avec acuité, parce que toutes les institutions électives sont fin mandat, du sommet jusqu'à la députation provinciale et à leur émanation notamment, les Gouverneurs. S'il faut soutenir ce qui avait été fait, en termes d'élection des Gouverneurs, c'était une mixture indigeste. En clair, elles sont, toutes, illégitimes et appellent, par conséquent, que soit remis sur les rails, le processus électoral, avec la participation sans accrocs, de toutes les composantes. Cela, pour une compétition selon les règles de l'art. C'est-à-dire que les élections soient crédibles, transparentes et qu'elles se déroulent dans un climat apaisé.

Alors, qui va organiser ces élections ? Est-ce par ceux qui n'ont pas pu le faire, pour des raisons qu'ils sont seuls capables de soutenir, alors qu'ils en avaient l'occasion ? Est-ce par ceux qui prétendent occuper les manettes du pouvoir, alors que les élections ne sont pas encore organisées ? C'est toute une contradiction. Comment les organiser, alors qu'il y a deux Accords en concurrence, notamment celui du 18 octobre 2016, qui prévoit les élections en avril 2018, et celui du 31 décembre 2016, dit de la Saint Sylvestre, qui les fixe à fin décembre 2017 ? C'est dans ce quiproquo que les Evêques, ayant néanmoins obtenu 98% de compromis dans les discussions directes entre parties prenantes, ont laissé le bâton de relais au Chef de l'Etat, Joseph Kabila pour qu'il règle rapidement les 2% qui bloquent finalement, l'application intégrale de l'Accord de la Saint Sylvestre. Notamment, sur le mode de désignation du Premier Ministre et sur la question de succession au Conseil National de Suivi de l'Accord (CNSA).

Ces deux points de divergence mettent le pays dans une situation semblable au feu qui couve sous les cendres, et n'attend qu'un vent vienne à souffler, pour provoquer un embrasement généralisé. C'est sur ces entrefaites que Joseph Kabila est annoncé au Congrès, où il va parler. Que va-t-il dire et quel jour ? C'est la question. Tout le monde s'accorde à soutenir qu'il va apporter la solution au problème de fond qui se pose, en s'inscrivant dans la droite ligne de la Résolution 2348 du Conseil de sécurité, pour éteindre le feu. De la sorte, il mettrait le parlement au pas, pour l'adoption des lois essentielles, le Gouvernement pour disponibiliser les finances pour les élections, la CENI pour finaliser le processus de révision du fichier électoral et, partant, mettre tous les Congolais en ordre de bataille, en perspective des élections.

Elles sont seules, les élections, à être en mesure de ramener les institutions sur la voie de la légitimité. Il serait logique de baliser le chemin vers la paix, sans laquelle aucun développement économique n'est envisageable. Mais, s'il arrive à l'escamoter par d'autres subterfuges, beaucoup redoutent l'effet boule de neige, qui ferait tomber le pays dans une crise inextricable. Le décor est déjà planté avec les différentes actions programmées par le Rassemblement, à travers les trois dates : le 3 pour la journée ville morte, le 5 pour la grève générale et, le 10 avril, si jamais les deux premières actions réussissaient, ce serait, une fois de plus, la consécration d'un vrai retour à la case départ. Pour l'instant, l'appel irait dans le sens de rappeler la responsabilité de chacun et de tous. Le Chef de l'Etat, les membres de la Majorité présidentielle, les cadres du Rassemblement et, bref, tous les Congolais, de revenir aux bons sentiments. Car, le pays n'est pas à mettre à feu et à sang.