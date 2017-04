S'il y a une raison qui a conduit la classe politique congolaise à conclure des Accords politiques le 18 octobre 2016, à la Cité de l'Union Africaine, et le 31 décembre 2016, au Centre Interdiocésain, c'était la normalisation du processus électoral.

Depuis la signature de ces arrangements, seul le premier a connu un début d'exécution. Pour l'autre, la machine bloque au niveau de l'arrangement particulier pour sa mis en œuvre. En se projetant dans l'avenir, certains analystes pointus pensent qu'à l'allure où vont les choses, aucun chronogramme, tel que prévu par chacun des textes, ne sera respecté.

Cependant, plusieurs questions se posent: A quand finalement la tenue des élections? Est-ce à fin avril 2018, selon l'accord du 18 octobre 2016 ou à fin décembre 2017, selon l'Accord de la Saint Sylvestre?

Les acteurs politiques sont-ils encore à mesure de se regarder droit dans les yeux et engager des discussions? Leur agir actuel ne peut-il pas contribuer à exacerber des tensions, voire à conduire le pays à l'enlisement?

Allons-nous vers un troisième Dialogue comme les deux précédents, du reste non respectés? Hormis ces lancinantes questions, il sied de souligner que c'est le processus électoral qui doit être mis sur la table des dialogueurs, s'il y en aura.

D'où, l'invitation aux politiciens de se tourner vers l'objectif premier, au lieu de se cramponner sur le partage des gâteaux ou du pouvoir. Ils doivent s'arranger afin d'appliquer même le deuxième Accord, communément appelé de la Saint-Sylvestre, qui a gagné plus d'inclusivité par rapport au précédant facilité par le togolais Edem Kodjo, récusé par Feu Etienne Tshisekedi. En plus, comme exigé par la résolution 2348 du Conseil de sécurité des Nations Unies, son application doit être complète et rapide.

En effet, l'Accord du 31 décembre 2017 souffre de son effectivité suite au manque de volonté politique et d'objectivité des acteurs politiques, spécialement ceux de la Famille politique du Chef de l'Etat et du Sphinx de Limete, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, mort le 1er février 2017 et dont l'enterrement pose encore un sérieux problème.

Ces deux plateformes n'ont pas réussi à dégager un consensus sur le mode de désignation du Premier Ministre. La première se penche sur l'esprit de l'Accord tandis que le second, se fonde sur la lettre de l'Accord.

A cette bataille, il s'est ajouté la question de la succession d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba au poste de Président du CNSA. Ici, toutes les parties prenantes ont rougi leurs yeux pour se l'accaparer.

Ces mésententes ont conduit la CENCO à mettre fin à sa mission lui confiée par le Chef de l'Etat avec le soutien du peuple congolais et de toute la communauté internationale. Un rapport constatant l'impasse a été présenté au Chef de l'Etat, avec des suggestions précises.

Ce dernier, en tant que garant de la Nation, a pris les choses en mains, pour se décider. D'ailleurs, selon un Communiqué de la Présidence, soutenu par André-Alain Atundu, porte-parole de la MP, qui a confirmé qu'une commission a été déjà mise en place pour baliser les divergences restantes afin de passer à la mise en œuvre effective de l'Accord de la Saint-Sylvestre.

Cependant, cette commission qui, apparemment, est composée de certains cadres de la grande famille politique du Raïs, ne rencontre pas le consentement du Rassemblement conduit par Félix Tshisekedi, avançant ses raisons, que chacun peut interpréter.

Pour exiger l'application de cet acte et dénoncer la mauvaise foi du Chef de l'Etat dans la normalisation du processus électoral, cette coalition a programmé des actions de rue.

Chose que la MP ne tolère pas. Elle considère qu'envoyer les congolais dans la rue prouve à suffisance que le Rassemblement avait un plan B. D'où, elle a confirmé l'exécution d'un projet insurrectionnel. C'est donc le jeu de ping-pong entre ces deux parties. Finalement, qui accuse qui ? Qui a raison et qui a tort?

Au regard de la situation, il se trace deux visions rivales qui s'entrechoquent. Alors, l'implication personnelle du Chef de l'Etat est nécessaire et apaiserait la tempête, s'il vient jouer à la neutralité. Comme annoncé, il sera devant le Congrès, probablement cette semaine, pour trancher dans son pouvoir discrétionnaire. Que dira-t-il donc ?

A cet instant, tous les yeux des congolais et du monde entier sont tournés vers lui. Tranchera-t-il en défaveur de ses alliés ? Le sera-t-il au profit du Rassemblement, qui cherche à l'évincer de son poste ? Le Raïs est donc devant une équation à deux inconnues.

Il faut déjà souligner qu'au regard de la réponse de Joseph Kabila donnée aux Evêques le 23 février dernier, il demandait au Rassemblement de désigner le Président du Conseil des sages qui devra, ipso facto, succéder à M. Tshisekedi. Ce poste revient une fois de plus au Rassemblement et, jusqu'au stade actuel, c'est Pierre Lumbi Okongo, qui occupera le CNSA.

Pendant tout ce temps, c'est l'atomisation pure et simple du processus électoral qui, en principe, est une solution durable à la crise de légitimité à laquelle sont confrontées les institutions congolaises à mandat électif. Mais aussi à la baisse de la tension, voire de la crise économique qui n'épargne aucun fils du pays de Lumumba.

Le calendrier électoral, voire sa date de publication, reste aussi un mystère. En même temps, le chronogramme prévoyant une transition de 12 mois est loin d'être respecté. Une consolation pour le peuple congolais, cependant, est qu'André-Alain Atundu Liongo a affirmé que toutes les manœuvres politiques n'ont rien à avoir avec les élections.

Elles se tiendront dans le délai convenu. D'où, la nécessité de mettre en place un gouvernement qui sera en mesure de les organiser le plutôt possible. Ceci n'est possible qu'avec l'application de l'Accord du 31 décembre 2017.

C'est ainsi que le Conseil de sécurité des Nations Unies a vu loin pour exiger la mise en œuvre immédiate de l'Accord du Centre Interdiocésain comme il avait été signé du vivant de Tshisekedi.

Il importe de dire qu'une résolution du Conseil de Sécurité à un caractère contraignant et est même supérieure aux lois nationales en vertu de l'Article 215 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée en 2011.