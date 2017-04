Le chef de l'Etat congolais Joseph Kabila va recevoir lundi et mardi des groupes de la classe politique et sociale.… Plus »

« Nous sommes venues sensibiliser et encourager les femmes vivant avec handicap sur quatre points, à savoir : promouvoir l'éducation de la femme à travers la formation ; promouvoir le leadership de la femme et sa participation à la politique ; œuvrer pour l'entreprenariat et, enfin, l'autonomisation de la femme.

Implicitement, le message de Me Pindu a incité les personnes vivant avec handicap à se prendre en charge afin de plaider leurs causes seuls.

Cela, afin de leur apprendre leurs droits fondamentaux. Comme pour dire que les femmes vivant avec handicap doivent braver la peur et la réticence partout où elles se retrouvent. Car, indique-t-il, elles sont comme tous les autres citoyens congolais qui ont les droits et les devoirs au pays.

Le but visé était de les réunir afin d'échanger sur la contribution de la femme vivant avec handicap pour, entre autres, son épanouissement et celui de la République démocratique du Congo.

