Madagascar: Trafiquant de bois de rose condamné - Les autorités malgaches sous pression

Depuis plus de six mois, c'est le militant écologiste Clovis Razafimalala qui est en prison. Il est accusé d'avoir incité des manifestants à piller un bâtiment administratif. Accusation rejetée par les organisations écologistes. Selon elles, s'il est emprisonné, c'est parce que ses engagements en faveur de l'environnement dérangent.

Armand Marozafy est l'un de ces militants. Il est aussi guide dans le parc national de Masoala, dans le nord-est de la Grande Île. « On arrête seulement les petits. On n'arrête jamais les gros poissons. Donc, si les gouvernements veulent que ça s'arrête complètement, il faut arrêter les gros bonnets », plaide-t-il.

