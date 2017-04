Sénégal: Mansour Sy appelle à "divulguer le parcours pour perpétuer le legs" de feu Cheikh Amala Sy

Dakar — Le ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les institutions, Mansour Sy a appelé, samedi à Dakar, à "divulguer le parcours et perpétuer le legs" du premier inspecteur de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports du Sénégal, feu Cheikh Amala Sy (1928-1976), a appris l'APS.

Mansour Sy qui clôturait la 3-e édition des journées de souvenir de l'Association des inspecteurs de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports à la retraite (ANIJES/R) a soutenu que "Cheikh Amala Sy a beaucoup apporté au pays et son parcours doit être divulgué pour perpétuer son legs".

"Il nous a donné le goût de la profession. Sa mission est toujours d'actualité. Nous avions en face de nous quelqu'un qui ne connaissait pas le repos. Il était simple, il faut porter plus haut ce flambeau", a laissé entendre le ministre dans une note transmise à l'APS.

Dans un message lu par l'ancien journaliste de la RTS, Magib

Sène, le président Abdou Diouf a fait remarquer que le fait que les anciens inspecteurs de la jeunesse aient fait de Cheikh Amala Sy le parrain des journées du souvenir est "un choix particulièrement judicieux tant furent exemplaires et généreuses ses actions durant sa courte vie".

Et l'ancien président du Sénégal et ex. secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) de faire partager des souvenirs avec une assistance gagnée par l'émotion : "je l'ai connu à Saint-Louis du Sénégal quand j'étais lycéen, il était l'idole de beaucoup de jeunes de ma génération qui admiraient son dynamisme, sa rectitude, son intelligence toujours tournée vers le bien collectif, vers l'éducation civique morale de cette jeunesse qui était sa passion".

Abdou Diouf a également fait rapporter que "Cheikh Amala (qui) fut un membre éminent du Conseil de la jeunesse du Sénégal, m'accueillit à bras ouverts, quand je fus élu membre du Comité exécutif de cet organisme. Son encadrement permanent et ses conseils m'ont été très utiles dans un milieu où j'étais particulièrement novice. Il prolongera cette action de tutorat quand je fus élu président du tout nouvel organisme dénommé comité de coordination des associations scolaires du Sénégal".

Parlant, pour sa part, de son défunt père qui a inculqué à ses enfants les vertus du travail, de l'amour de soi, le président du Conseil d'administration de l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES), Mamadou Racine Sy a analysé que "sa vie courte sur terre montre que la qualité vaut mieux que la quantité, il ne savait pas dire non".

Pour le secrétaire général de l'ANIJES/R, Momar Cissé, cette journée de souvenir autour du thème : "Civisme développement et éducation populaire" est un moyen d'offrir aux jeunes l'exemple d'un pionnier du tourisme dont l'école l'Ecole nationale de formation hôtelière et touristique (ENFHT) porte le nom.

La journée a été marquée par une exposition, un récital du Saint Coran et la remise de diplômes de reconnaissance.