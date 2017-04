Gabon: L'URDP tendance MAKITA et ses délégués provinciaux.

Théophile MAKITA NIEMBO a quant à lui, exhorté ses citoyens à la mobilisation, à l'occupation du terrain, à l'installation des cellules. Toute chose qui éviterait les surprises désagréables et d'échec lors des prochaines élections législatives et des locales. Mais pour le moment, l'URDP tendance MAKITA, poursuit sa participation au Dialogue national inclusif, initié par le pouvoir gabonais en place.

Pour Jean Hilaire MOMBO, Secrétaire général de l'URDP, tendance MAKITA, il faut se mettre au travail. "Nous devons assumer nos positions et nos décisions. Les assumer de telle sorte qu'à l'avenir, nous n'ayons pas à regretter notre positionnement, de telle sorte qu'à l'avenir, nous soyons gagnant et de telle sorte que ceux qui nous ont exclus, se rendent compte qu'ils avaient commis une erreur".

Les délégués provinciaux de l'Estuaire, Philippe NGOUENI, de l'Ogooué Maritime, Stevy Campbell MAYOMBO et celui de l'Ogooué-Lolo, Jean-Claude DONGA, restent sur la même longueur d'onde tout en évoquant leur assurant auprès de leur Leader. "Il faut multiplier les rencontres pour harmoniser les efforts, pour partager les stratégies, les expériences, pour mieux préparer les législatives et ne pas être surpris par les évènements "n'a cessé de répéter, le délégué provincial de l'Estuaire.

Il était question pour les délégués provinciaux et d'autres membres 'citoyens" de l'Union républicaine pour la démocratie et le progrès(URDP) de marquer leur solidarité et soutien à Théophile MAKITA NIEMBO. Aussi, était-il question pour certains membres de se démarquer du camp MALOLAS pour leur adhésion officielle à la tendance MAKITA.

Les délégués provinciaux de l'Union républicaine pour la démocratie et le progrès(URDP) se sont retrouvés autour de leur leader, Théophile MAKITA NIEMBO, ce samedi 1er avril 2017 à Libreville pour une mise au point des stratégies politiques.Les délégués de l'Estuaire,Ogooué-Maritime, Haut-Ogooué, Ogooué-Lolo et la Ngounié ont répondu présent à cette rencontre.

